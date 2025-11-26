"Отиват си хора, докога това безхаберие": Протестиращи дадоха срок до 10 декември за спешни мерки за разширение на Околовръстното в Пловдив

Тежко остава състоянието на 7-годишното дете, което пострада при катастрофата на Околовръстния път на Пловдив. То е контактно, но е в реанимация, съобщиха за БНТ от Университетската болница "Свети Георги" в града. В понеделник вечерта камион блъсна челно колата на семейството и то заедно с другото им дете загинаха на място. Тази сутрин жители на Пловдив и околните села се събраха на мястото на трагедията и блокираха за кратко Околоврътното шосе с искане за спешни мерки за разширение на пътя.

„Улеят на смъртта“ – така хората наричат пътя, по който през последните 4 години са станали 94 тежки катастрофи. Само за месец загиналите са четирима. За да няма нови жертви, хората блокираха за кратко пътя и поискаха спешни промени, на първо място – премахване на мантинелите.

Ивелина Сиракова – жител на квартал „Коматево“: "Отиват си хора. Съсипват се семейства… Докога това безхаберие към хората? Докога тези мантинели ще пречат?“ Десислава Терзиева – кмет на село Марково: „Ако има коли със специален режим на движение – линейки, бърза помощ или полиция, по никакъв начин не може да има разминаване.“ Звезделина Кирякова – сдружение „Коматево за коматевци“: „Ако в седемдневен срок не видим демонтиране на мантинелите, започваме ефективни стачни действия.“

Протестиращите и бизнесът дадоха срок до 10 декември да се вземат спешни мерки.

Илиан Филипов – сдружение „Бизнесът за Пловдив“: „Задръстванията в града са основно заради това, че нямаме околовръстно шосе. Просто нямаш алтернатива откъде да минеш.“

Все още не е ясно какви са причините, довели до последния трагичен инцидент на Околовръстното. Близки на загиналото семейство споделиха, че те са се прибирали от рожден ден в село Първенец.

Димитър Попов – близък на загиналото семейство: „Не съм специалист по пътно строителство, не знам – тези мантинели сигурно пречат, но в последната секунда да се появи камион… Не е до мантинели. Всичкото това да е голо поле – няма къде да избягаш в последната секунда.“

Според пътни експерти не мантинелите са основният проблем на отсечката. Капацитетът на Околовръстното отдавна е изчерпан и има нужда от спешно разширение. На ден по шосето преминават около 40 000 автомобила.

Ивайло Крушев – пътен експерт: „За единица време на магистрала „Тракия“ преминават по-малко автомобили, отколкото са засечени за същия период на Околовръстното на Пловдив. Това са несъизмерими неща. Той реално не е проектиран за такъв голям пътен поток, който минава и се отчита всеки ден.“

24-годишният шофьор на камиона, обвинен за причиняване на катастрофата, е задържан за 72 часа.