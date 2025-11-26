БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Всеки четвърти пенсионер ще получи по 120 лева коледни...
Чете се за: 01:20 мин.
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова...
Чете се за: 00:42 мин.
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за...
Чете се за: 02:37 мин.
Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след...
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Отиват си хора, докога това безхаберие": Протестиращи дадоха срок до 10 декември за спешни мерки за разширение на Околовръстното в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
A+ A-
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Запази

На ден по шосето преминават около 40 000 автомобила

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Тежко остава състоянието на 7-годишното дете, което пострада при катастрофата на Околовръстния път на Пловдив. То е контактно, но е в реанимация, съобщиха за БНТ от Университетската болница "Свети Георги" в града. В понеделник вечерта камион блъсна челно колата на семейството и то заедно с другото им дете загинаха на място. Тази сутрин жители на Пловдив и околните села се събраха на мястото на трагедията и блокираха за кратко Околоврътното шосе с искане за спешни мерки за разширение на пътя.

„Улеят на смъртта“ – така хората наричат пътя, по който през последните 4 години са станали 94 тежки катастрофи. Само за месец загиналите са четирима. За да няма нови жертви, хората блокираха за кратко пътя и поискаха спешни промени, на първо място – премахване на мантинелите.

Ивелина Сиракова – жител на квартал „Коматево“: "Отиват си хора. Съсипват се семейства… Докога това безхаберие към хората? Докога тези мантинели ще пречат?“

Десислава Терзиева – кмет на село Марково: „Ако има коли със специален режим на движение – линейки, бърза помощ или полиция, по никакъв начин не може да има разминаване.“

Звезделина Кирякова – сдружение „Коматево за коматевци“: „Ако в седемдневен срок не видим демонтиране на мантинелите, започваме ефективни стачни действия.“

Протестиращите и бизнесът дадоха срок до 10 декември да се вземат спешни мерки.

Илиан Филипов – сдружение „Бизнесът за Пловдив“: „Задръстванията в града са основно заради това, че нямаме околовръстно шосе. Просто нямаш алтернатива откъде да минеш.“

Все още не е ясно какви са причините, довели до последния трагичен инцидент на Околовръстното. Близки на загиналото семейство споделиха, че те са се прибирали от рожден ден в село Първенец.

Димитър Попов – близък на загиналото семейство: „Не съм специалист по пътно строителство, не знам – тези мантинели сигурно пречат, но в последната секунда да се появи камион… Не е до мантинели. Всичкото това да е голо поле – няма къде да избягаш в последната секунда.“

Според пътни експерти не мантинелите са основният проблем на отсечката. Капацитетът на Околовръстното отдавна е изчерпан и има нужда от спешно разширение. На ден по шосето преминават около 40 000 автомобила.

Ивайло Крушев – пътен експерт: „За единица време на магистрала „Тракия“ преминават по-малко автомобили, отколкото са засечени за същия период на Околовръстното на Пловдив. Това са несъизмерими неща. Той реално не е проектиран за такъв голям пътен поток, който минава и се отчита всеки ден.“

24-годишният шофьор на камиона, обвинен за причиняване на катастрофата, е задържан за 72 часа.

Последвайте ни

ТОП 24

ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на фискалната рамка на ЕС
1
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на...
Украйна одобри план за мир с Русия
2
Украйна одобри план за мир с Русия
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и избрали гората
3
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и...
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила
4
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни...
Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че второкласният път е в добро състояние
5
Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че...
Скандални факти по делото за трагичната смърт на Сияна
6
Скандални факти по делото за трагичната смърт на Сияна

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
2
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Дъжд и сняг в неделя
3
Дъжд и сняг в неделя
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
4
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
5
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
6
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери

Още от: Регионални

Измамиха таксиметров шофьор във Варна с фалшива 20-еврова банкнота
Измамиха таксиметров шофьор във Варна с фалшива 20-еврова банкнота
ВМРО с протест пред парламента в защита на нападнатия български журналист в Скопие ВМРО с протест пред парламента в защита на нападнатия български журналист в Скопие
Чете се за: 01:17 мин.
Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след жестоката катастрофа край Пловдив Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след жестоката катастрофа край Пловдив
Чете се за: 02:37 мин.
Нагъл обир във Велико Търново: откраднаха дарения от благотворителния "Килер" Нагъл обир във Велико Търново: откраднаха дарения от благотворителния "Килер"
Чете се за: 02:10 мин.
След трагедията край Пловдив: Настояват за спешно разширение на Околовръстното След трагедията край Пловдив: Настояват за спешно разширение на Околовръстното
Чете се за: 04:02 мин.
Населени места по Черноморието под риск от нови наводнения Населени места по Черноморието под риск от нови наводнения
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партия "Величие"
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами...
Чете се за: 02:37 мин.
Сигурност и правосъдие
Всеки четвърти пенсионер ще получи по 120 лева коледни добавки Всеки четвърти пенсионер ще получи по 120 лева коледни добавки
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Спорове в НС: Бюджет 2026, концесията на тотото и "Лукойл" скараха управляващи и опозиция Спорове в НС: Бюджет 2026, концесията на тотото и "Лукойл" скараха управляващи и опозиция
Чете се за: 06:27 мин.
У нас
Тръмп за мирния план за Украйна: Няма краен срок, това е добра сделка и за двете страни Тръмп за мирния план за Украйна: Няма краен срок, това е добра сделка и за двете страни
Чете се за: 03:07 мин.
По света
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
"Отиват си хора, докога това безхаберие": Протестиращи...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Като на филм: Италианец се преструвал на покойната си майка
Чете се за: 00:45 мин.
По света
В очакване на Зимните олимпийски игри: В Гърция започна церемонията...
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ