ВМРО с протест пред парламента в защита на нападнатия български журналист в Скопие

Представители на ВМРО са внесли сигнал в Софийската районна прокуратура за разследване на престъпление след нападението в Скопие над журналиста Владимир Перев. Пред парламента тази сутрин беше организиран митинг в подкрепа на журналиста.

Ангел Джамбазки - член на ръководството на ВМРО: "Виждате всички тези единици от десетките българи, които бяха нападани в Македония, защото са българи. Ние искаме така наречените български народни представители да вземат присърце и тази тема, тъй като това е наднационален въпрос, въпрос на защита на българската нация. Ние искаме българската държава, която има задълженията съгласно Наказателния кодекс да пази българите в чужбина, да разследва това престъпление срещу Владимир Перев. В края на краищата, ако българската държавна власт не защитава българските граждани, няма нужда от нея, тя става излишна."