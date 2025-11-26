БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова...
Чете се за: 00:42 мин.
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за...
Чете се за: 02:05 мин.
Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след...
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ВМРО с протест пред парламента в защита на нападнатия български журналист в Скопие

Теодора Георгиева от Теодора Георгиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Запази
ВМРО с протест пред парламента в защита на нападнатия български журналист в Скопие
Снимка: БТА
Слушай новината

Представители на ВМРО са внесли сигнал в Софийската районна прокуратура за разследване на престъпление след нападението в Скопие над журналиста Владимир Перев. Пред парламента тази сутрин беше организиран митинг в подкрепа на журналиста.

Ангел Джамбазки - член на ръководството на ВМРО: "Виждате всички тези единици от десетките българи, които бяха нападани в Македония, защото са българи. Ние искаме така наречените български народни представители да вземат присърце и тази тема, тъй като това е наднационален въпрос, въпрос на защита на българската нация. Ние искаме българската държава, която има задълженията съгласно Наказателния кодекс да пази българите в чужбина, да разследва това престъпление срещу Владимир Перев. В края на краищата, ако българската държавна власт не защитава българските граждани, няма нужда от нея, тя става излишна."

Последвайте ни

ТОП 24

ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на фискалната рамка на ЕС
1
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на...
Украйна одобри план за мир с Русия
2
Украйна одобри план за мир с Русия
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и избрали гората
3
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и...
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила
4
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни...
Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че второкласният път е в добро състояние
5
Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че...
Скандални факти по делото за трагичната смърт на Сияна
6
Скандални факти по делото за трагичната смърт на Сияна

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
2
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Дъжд и сняг в неделя
3
Дъжд и сняг в неделя
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
4
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
5
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
6
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...

Още от: Политика

Спорове в НС: Бюджет 2026, концесията на тотото и "Лукойл" скараха управляващи и опозиция
Спорове в НС: Бюджет 2026, концесията на тотото и "Лукойл" скараха управляващи и опозиция
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партия "Величие" Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партия "Величие"
Чете се за: 02:05 мин.
НА ЖИВО: Депутатите обсъждат на второ четене промени в Закона за опазване на околната среда НА ЖИВО: Депутатите обсъждат на второ четене промени в Закона за опазване на околната среда
Чете се за: 02:45 мин.
Божидар Божанов, ПП-ДБ: Този бюджет е системен риск за страната Божидар Божанов, ПП-ДБ: Този бюджет е системен риск за страната
Чете се за: 03:15 мин.
Костадин Костадинов: Бюджетът е бюджет на фалита Костадин Костадинов: Бюджетът е бюджет на фалита
Чете се за: 07:47 мин.
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди промените в Закона за здравно осигуряване Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди промените в Закона за здравно осигуряване
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партия "Величие"
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами...
Чете се за: 02:05 мин.
Сигурност и правосъдие
Спорове в НС: Бюджет 2026, концесията на тотото и "Лукойл" скараха управляващи и опозиция Спорове в НС: Бюджет 2026, концесията на тотото и "Лукойл" скараха управляващи и опозиция
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след жестоката катастрофа край Пловдив Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след жестоката катастрофа край Пловдив
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
18 души са ранени при нападение срещу Запорожие
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Мирният план за Украйна: Пратеници на Тръмп пристигат в Киев и Москва
Чете се за: 01:00 мин.
По света
В Гърция обявиха червен код за опасност от интензивни валежи
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Като на филм: Италианец се преструвал на покойната си майка
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ