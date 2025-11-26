БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за...
Чете се за: 00:47 мин.
Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след...
Чете се за: 02:37 мин.

"Бесове на грам": Гледайте филма на Мария Костова за задълбочаващия се проблем със синтетичната дрога

Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Държавата няма план не само как да се справи с разпространението на тази дрога, но и за адекватното лечение на зависими деца

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Гледайте "Бесове на грам" в рубриката "В кадър" тази вечер от 21.30 ч. по БНТ1. Автор на фирма е Мария Костова.

"Това е филм, който иска да алармира за един огромен проблем, а именно синтетичната дрога. В началото, когато започнах да работя по темата, бях прочела една статия, според която половината от хората, които в България се лекуват от шизофрения, всъщност попадат в психиатрия, след като употребяват синтетична дрога. Оказа се, че проблемът е още по-голям, отколкото на мен ми се струваше в началото. И всъщност държавата няма план по какъв начин да се справи с разпространението на тази дрога. Ние нееднократно сме говорили и в новините, и в предаванията, че това е бичът на сегашното време. От няколко години насам наркоманите, които биват задържани от полицията най-често употребяват синтетика. И това е дрога, която много трудно може да бъде контролирана. Разпространява се абсолютно безконтролно. Много често се продава в интернет, достига до много млади деца. Чухте, единият от героите ми е започнал да употребява първо марихуана на 10 години и вече на 12 години тези деца се друсат със синтетични наркотици. Огромен проблем, за който обаче не се говори достатъчно", коментира в "Денят започва" Мария Костова.

Според думите ѝ синтетичната дрога е евтина и изключително достъпна.

"Заради което е изключително популярна в гетата. А това, за което не си даваме сметка, е, че много често най-обикновени неща от типа на чай или някакви билки след това биват напръсквани с подобни наркотици. И децата, които искат да опитат различни неща, се оказва в един момент, че всъщност пушат не обикновена трева, ами нещо много по-опасно. И проблемите, които следват след това, са огромни, защото наистина се отключват психози и много силна агресия. Ние бяхме заедно с екипа в държавната психиатрична болница в Раднево и там ни разказваха за дежурства, в които приемат по 20-тина души, които след употреба на такава синтетична дрога, буквално се бият с брадви, стига се до много сериозни криминални случаи, за които понякога разказваме в новините, но не си даваме сметка, че проблемът е много по-дълбок и сериозен."

Държавата няма план не само как да се справи с разпространението на тази дрога, но и за адекватното лечение на зависими деца.

"Трябва задължително да бъдат прегледани от детски психиатър, а такива има само в три области на страната - София, Пловдив и Варна. Цялата останала част от България, буквално няма кой да ги прегледа и да ги насочи за лечение. И деца, които имат зависимост, реално те не могат да бъдат лекувани, чака се да станат на 18, за да могат да бъдат изпратени в психиатрична клиника", посочи авторът на филма.

Вижте целия разговор във видеото

#Бесове на грам #Мария Костова #синтетична дрога #"В кадър" #БНТ

