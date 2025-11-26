БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Костадин Костадинов: Бюджетът е бюджет на фалита

Чете се за: 07:47 мин.
У нас
Според лидера на "Възраждане" управляващите ще откраднат рафинерията "Лукойл"

Бюджетът е бюджет на фалита. Това заяви в "Денят започва" лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

"Няма как да наречем социален бюджет, в който са предвидени нови 21 милиарда лева дълг, бюджет, в който се предвижва увеличаване на осигуровки, на данъци... Увеличават се осигуровките и сега веднага ще ви дам един пример. На една заплата от 2500 лева в момента, осигуровките са 1368 лева. Тоест, ако вие получавате чисто 2500, заплатата ви бруто е 3868. С увеличението сега на осигуровките с 10%, заложено в бюджета, тази заплата от 3868 бруто, ще стане 4029 бруто. Управляващите казват, че увеличават заплатите. Те увеличават брутната заплата. Чистата сума остава същата. А тази сума, която се увеличава, идва от нас, работниците, защото ние сме на заплати, вие също, и от работодателите, защото знаете, че тези осигуровки се поделят между работника и работодателя. Иначе казано увеличава се брутната заплата от управляващите, но това увеличение се плаща от работниците и от работодателите, което не е увеличение, а кражба."

Според думите на Костадинов в държавната администрация има много незаети щатове.

"Има едни между 10-15% щатове, които не са заети. Т.е. има ги по списък, на тях се плащат заплати, но няма хора, които да ги получават. В края на годината тези пари, които не са условени като Фонд "Работна заплата", се разпределят под формата на материални стимулирания за работещия състав, което само по себе си е измама. Така че най-малкото, което би могло да се направи е тези щатове да бъдат просто ликвидирани. Но и по този начин, без да се даде една стотинка в бюджета, могат да се спестят милиарди левове. Само, че не се прави."

Протестите на синдикатите срещу бюджета лидерът на "Възраждане" окачестви като "странни":

"Протестите на синдикатите са доста странни. Първо, те са много, как да кажа, много ограничени. Преди два дни имаше протест на КНСБ, на който имаше стотина души. На второ място, много е странна позицията на синдикатите, защото те в началото, когато се обсъждаше бюджетът, излязоха с изявления, с които почти подкрепиха бюджета. На следващото място да не забравяме, че председателят на КНСБ влезе в ролята на рупор на правителството, обикаляйки страната с пропагандисти в полза на еврото и така нататък, и така нататък. Тоест тяхната позиция е доста двузначна."

На въпрос защо днес "Възраждане" ще протестират заедно с ПП-ДБ пред парламента днес, Костадинов отговори:

"Ами, първо нека да поздравим ПП-ДБ за смелостта им най-накрая да протестират срещу правителството, защото ние протестираме от началото на годината. И всъщност това би трябвало да бъде въпросът. Защо, в крайна сметка, ПП-ДБ намериха смелост и ДБ най-вече, да излязат да протестират. В случая нашата причина е една и тя е много простичка. Ние искаме това правителство да си тръгне още от началото на годината. От първите протести, които проведохме на 22 февруари, които тогава бяха обругани от медиите, между другото, и където бяха обвинени, ако не се лъжа, 10 или 11 човека, впоследствие една част от обвиненията срещу тях бяха оттеглени. Според съда няма вандалски прояви, защото вчера съдът оттегли иска на прокуратурата и го върна. Делото беше прекратено. Защото се оказа, че вътре в, така да кажем, иска на прокуратурата, е записано, че, примерно да кажем, има действия с висока степен на обществена опасност, особена дързост, обаче няма доказателства."

Костадинов подчерта, че нямат сътрудничество с ПП-ДБ.

"Ние нямаме сътрудничество с ПП-ДБ. Нека да го отбележим това нещо. Просто видяхме, че те имат заявка за протест и ние казахме, както подкрепяме всички други протести, че подкрепяме и този. Освен това, забелязваме, че има много ясна диференциация в поведението на ПП и на ДБ. ПП са доста по-опозиционно настроени и доста по-прямо и директно говорещи срещу политиката на правителството, докато ДБ са доста обтекаеми, намират поводи за сътрудничество. Така че там е сложна ситуацията, но аз не искам да ги коментирам. Те са пред очите на всички."

Коментирана беше и темата "Лукойл":

"Лукойл" се справи със ситуацията, защото на срещата ми с Медведев аз говорих с него за това каква би била реакцията евентуално страна на Руската федерация по отношение на заграбване на активи от страна на България. Той тогава каза ясно и категорично, че ако има заграбване на държавни активи, независимо дали са в България или в някоя друга държава-членка на ЕС, те ще направят насрещна конфискация не само на държавни, но и на частни активи на държавата, която осъществява тази конфискация и която има имущество на територията на РФ. Но по отношение на частна фирма, каквато е „Лукойл“, той каза и то много спокойно, аз цитирам - "Не се притеснявам за "Лукойл", защото смятам, че те ще заведат дело и ще ви осъдят, ако има някакво посегателство, срещу тяхната собственост. Буквално 4 часа по-късно излезе информация, че "Лукойл" са получили изключения, не само за България, но и за цяла Европа. Което означава следното нещо. И Русия, и САЩ водят разговори на много високо ниво. В тези разговори те сближават позициите си. Тук, в нашата страна, управляващите крадци, защото те са такива, решиха и видяха в тази санкция, която беше наложена от страна на американската администрация, възможност да откраднат "Лукойл".

БНТ: Кои са крадците, извинявайте?

- ГЕРБ, ДПС, БСП, "Има такъв народ". Те ще откраднат рафинерията. Като сложат един особен управител, който ще почне да вкарва техни фирми, ще сложат една фирма на входа, една фирма на изхода, ще увеличат едните цени, ще намалят другите цени. Както на времето се източи „Кремиковци“, както се източи БГА Балкан, както се продадоха Мариците, както се продадоха активи на стойност десетки милиарди за няколко милиона жълти стотинки."

#"Възраждане" #Костадин Костадинов

