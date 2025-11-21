Костадин Костадинов: Медведев ми каза, че ако има иск срещу България, "Лукойл" ще го спечели

В предаването "Панорама" лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов разказа подробности от разговора си с Дмитрий Медведев по време на посещението на представители на партията в Русия:

"Ние бяхме на форум, който включваше 10 европейски държави и 10 държави членки на БРИКС, като разговорите бяха за сътрудничество, за регулиране на конфликти, не само и единствено в Европа, но и въобще навсякъде по света, където има такива. Разговорът, който аз водих с Медведев, беше по темата за "Лукойл" конкретно. И това, което ми направи впечатление, между другото, той беше броени часове преди да се обяви изключението за "Лукойл", така наречената дерогация. Разговорът, който водихме, той не беше много дълъг, но на мен ми направи впечатление, че руската страна беше изключително спокойна. И там нямаше грам притеснение. Това, което Медведев заяви, беше, че ако има конфискация на руски държавни активи, те ще отговорят с бърза насрещна конфискация, както на държавни, така и на частни активи на фирмата, на държавата, която осъществява такива конфискации на територията на Руската федерация. Но, когато става дума за частни фирми, частните фирми могат да се търсят правата в съда. И това, което завърши всъщност Медведев, беше, че ако има такъв иск срещу България, "Лукойл" ще го спечели. И това беше неговото уверение. Между другото, няколко часа по-късно, в буквалния смисъл на думата, стана ясно, че има изключение, което за мен е за пореден път доказателство, че виждаме една голяма игра, в която две, образно казано котки си играят с една мишка по средата. И мишката е така наречения ЕС. Виждаме го дори в момента с плана на Тръмп, който, между другото, е изключително разумен. И който хора в България, без да са го чели, започват да го отричат, което е нормално. Това е стилът на хунвейбините от времето на Мао. Те обичат да цитират без да са чели нещо. Медведев ни казва това, че ако има някакви насрещни действия срещу тяхната собственост, те ще предзвикат насрещни действия срещу българската собственост."

Костадинов обясни защо "Възраждане" атакува пред КС разширените правомощия на особения управител в "Лукойл":

"Ние внесохме един закон, с който предвиждахме такива особени управители да бъдат назначени и във всички други ключови за нашата енергетика предприятия, каквито са примерно, да кажем, тецовете в комплекса "Марица - Изток", които отдавна не са собственост на български фирми и не са собственост на българската държава. Само, че виждаме как нашите управляващи действат избирателно. Когато фирмата е руска, тя трябва да бъде поставена под особен надзор, когато обаче е американска... Макар че виждате във времето, в което живеем се оказва, че тези граници някакси започват да се размиват. Ние с вас в началото, още пред започне разговора в студиото, коментирахме един случай от преди повече от 2000 години. Понякога нещата по нашия край пристигат с голямо закъснение. И когато двете големи Велики сили започват да се разбират, някои тук все още не са го разбрали. Ще го разбират много болезнено в един момент за тях."

Лидерът на "Възраждане" смята, че дерогацията не е успех на правителството, защото "на практика е за всички останали, разбира се в различни строкове, но за всички останали собствености, активи, предприятия на "Лукойл" в цяла Европа. И това нещо показва, че всъщност и руснаците, и американците водят много голяма игра. На високо ниво. В която очевидно е, че все повече сближават позиции. Което е добре. Между другото, добре е за световния мир."

