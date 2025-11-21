БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев: Пеевски и Борисов демонтират държавата
Чете се за: 02:30 мин.
Благомир Коцев ще бъде преместен във варненския затвор,...
Чете се за: 00:37 мин.
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи...
Чете се за: 07:50 мин.
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Чете се за: 01:07 мин.
Бюджет 2026: Какво предвижда новата финансова рамка?
Чете се за: 05:37 мин.
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около...
Чете се за: 02:10 мин.
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Чете се за: 08:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Костадин Костадинов: Медведев ми каза, че ако има иск срещу България, "Лукойл" ще го спечели

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В предаването "Панорама" лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов разказа подробности от разговора си с Дмитрий Медведев по време на посещението на представители на партията в Русия:

"Ние бяхме на форум, който включваше 10 европейски държави и 10 държави членки на БРИКС, като разговорите бяха за сътрудничество, за регулиране на конфликти, не само и единствено в Европа, но и въобще навсякъде по света, където има такива. Разговорът, който аз водих с Медведев, беше по темата за "Лукойл" конкретно. И това, което ми направи впечатление, между другото, той беше броени часове преди да се обяви изключението за "Лукойл", така наречената дерогация. Разговорът, който водихме, той не беше много дълъг, но на мен ми направи впечатление, че руската страна беше изключително спокойна. И там нямаше грам притеснение. Това, което Медведев заяви, беше, че ако има конфискация на руски държавни активи, те ще отговорят с бърза насрещна конфискация, както на държавни, така и на частни активи на фирмата, на държавата, която осъществява такива конфискации на територията на Руската федерация. Но, когато става дума за частни фирми, частните фирми могат да се търсят правата в съда. И това, което завърши всъщност Медведев, беше, че ако има такъв иск срещу България, "Лукойл" ще го спечели. И това беше неговото уверение. Между другото, няколко часа по-късно, в буквалния смисъл на думата, стана ясно, че има изключение, което за мен е за пореден път доказателство, че виждаме една голяма игра, в която две, образно казано котки си играят с една мишка по средата. И мишката е така наречения ЕС. Виждаме го дори в момента с плана на Тръмп, който, между другото, е изключително разумен. И който хора в България, без да са го чели, започват да го отричат, което е нормално. Това е стилът на хунвейбините от времето на Мао. Те обичат да цитират без да са чели нещо. Медведев ни казва това, че ако има някакви насрещни действия срещу тяхната собственост, те ще предзвикат насрещни действия срещу българската собственост."

Костадинов обясни защо "Възраждане" атакува пред КС разширените правомощия на особения управител в "Лукойл":

"Ние внесохме един закон, с който предвиждахме такива особени управители да бъдат назначени и във всички други ключови за нашата енергетика предприятия, каквито са примерно, да кажем, тецовете в комплекса "Марица - Изток", които отдавна не са собственост на български фирми и не са собственост на българската държава. Само, че виждаме как нашите управляващи действат избирателно. Когато фирмата е руска, тя трябва да бъде поставена под особен надзор, когато обаче е американска... Макар че виждате във времето, в което живеем се оказва, че тези граници някакси започват да се размиват. Ние с вас в началото, още пред започне разговора в студиото, коментирахме един случай от преди повече от 2000 години. Понякога нещата по нашия край пристигат с голямо закъснение. И когато двете големи Велики сили започват да се разбират, някои тук все още не са го разбрали. Ще го разбират много болезнено в един момент за тях."

Лидерът на "Възраждане" смята, че дерогацията не е успех на правителството, защото "на практика е за всички останали, разбира се в различни строкове, но за всички останали собствености, активи, предприятия на "Лукойл" в цяла Европа. И това нещо показва, че всъщност и руснаците, и американците водят много голяма игра. На високо ниво. В която очевидно е, че все повече сближават позиции. Което е добре. Между другото, добре е за световния мир."

Вижте целия разговор във видеото

#сделка за "Лукойл" #възраждане #Костадин Костадинов

Последвайте ни

ТОП 24

Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското семейство
1
Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското...
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
2
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за мир
3
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за...
Какъв е рейтингът на висшите училища в страната?
4
Какъв е рейтингът на висшите училища в страната?
​Европрокуратурата разследва измами със селскостопански субсидии в България
5
​Европрокуратурата разследва измами със селскостопански субсидии в...
Разпоредиха премахването на корекцията на реката в Елените
6
Разпоредиха премахването на корекцията на реката в Елените

Най-четени

Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
1
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
2
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
4
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Политика

Николай Денков: Планира се дългът на България да се увеличи от 24% на 36% в рамките на 4 години
Николай Денков: Планира се дългът на България да се увеличи от 24% на 36% в рамките на 4 години
Енергийният министър: Българите да са спокойни - имаме за 6 месеца бензин, за 4 месеца дизел и за 2 месеца авиационно гориво Енергийният министър: Българите да са спокойни - имаме за 6 месеца бензин, за 4 месеца дизел и за 2 месеца авиационно гориво
Чете се за: 05:55 мин.
Президентът Радев: Пеевски и Борисов демонтират държавата Президентът Радев: Пеевски и Борисов демонтират държавата
Чете се за: 02:30 мин.
Първият бюджет в евро: Бурни дебати в парламента за план-сметката на държавата (ОБЗОР) Първият бюджет в евро: Бурни дебати в парламента за план-сметката на държавата (ОБЗОР)
Чете се за: 05:32 мин.
Вицепремиерът Зафиров не е оптимист, че Украйна ще приеме плана за мир на Тръмп Вицепремиерът Зафиров не е оптимист, че Украйна ще приеме плана за мир на Тръмп
Чете се за: 01:27 мин.
Конституционният съд образува дело по искане на "Възраждане" за особения управител на "Лукойл" Конституционният съд образува дело по искане на "Възраждане" за особения управител на "Лукойл"
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за мир
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи алтернативен план за...
Чете се за: 07:50 мин.
По света
125 години от основаването на "Пирогов": В болницата работят над 2500 души 125 години от основаването на "Пирогов": В болницата работят над 2500 души
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Енергийният министър: Българите да са спокойни - имаме за 6 месеца бензин, за 4 месеца дизел и за 2 месеца авиационно гориво Енергийният министър: Българите да са спокойни - имаме за 6 месеца бензин, за 4 месеца дизел и за 2 месеца авиационно гориво
Чете се за: 05:55 мин.
У нас
Първият бюджет в евро: Бурни дебати в парламента за план-сметката на държавата (ОБЗОР) Първият бюджет в евро: Бурни дебати в парламента за план-сметката на държавата (ОБЗОР)
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
Путин потвърди, че е получил американския план за мир с Украйна
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Президентът Радев: Пеевски и Борисов демонтират държавата
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Благомир Коцев ще бъде преместен във варненския затвор, реши новият...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
С багери срещу длъжниците: ВиК - Хасково събра 12 000 лева...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ