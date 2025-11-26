БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Като на филм: Италианец се преструвал на покойната си майка

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Запази

Целта на мъжа била да получава пенсията ѝ в продължение на 3 години

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Италианец се преструвал на покойната си майка, за да получава пенсията ѝ в продължение на 3 години. Мъжът работел в болница, но изгубил работата си.

Когато 82-годишната жена починала от естествена смърт, за да се справи с финансовите си проблеми, той решил да влезе буквално в образа ѝ.

Синът се подстригал като възрастна жена и започнал да носи дрехите и бижутата ѝ. Тялото на покойната жена сложил в спален чувал и го отнесъл на вилата им. Мъжът обаче не съобразил развитието на новите технологии. Измамата била разкрита, когато трябвало да бъдат подновени личните документи на възрастната жена.

#покойна майка #мъж #Италия #измама

Последвайте ни

ТОП 24

Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
1
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват за необичайно нощно явление
2
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват...
Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда се както си иска
3
Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда...
Украйна одобри план за мир с Русия
4
Украйна одобри план за мир с Русия
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на фискалната рамка на ЕС
5
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на...
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и избрали гората
6
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
2
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Дъжд и сняг в неделя
3
Дъжд и сняг в неделя
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
4
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
5
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
6
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...

Още от: Любопитно

Таймс Скуеър с нова топка за празненствата в полунощ на Нова година
Таймс Скуеър с нова топка за празненствата в полунощ на Нова година
Двойка полярни сови около езерото Мичиган привлича любители на птиците в Чикаго (СНИМКИ) Двойка полярни сови около езерото Мичиган привлича любители на птиците в Чикаго (СНИМКИ)
Чете се за: 02:15 мин.
Петзвезден лукс: Тръмп ще помилва двете пуйки за Деня на благодарността (СНИМКИ) Петзвезден лукс: Тръмп ще помилва двете пуйки за Деня на благодарността (СНИМКИ)
Чете се за: 00:42 мин.
Актьорът Чадуик Боузман получи посмъртно звезда на холивудската Алея на славата (СНИМКИ) Актьорът Чадуик Боузман получи посмъртно звезда на холивудската Алея на славата (СНИМКИ)
Чете се за: 02:22 мин.
Една стъпка по-близо: София на световната гастрономическа карта Една стъпка по-близо: София на световната гастрономическа карта
Чете се за: 02:52 мин.
Астронавти от МКС заснеха спиращи дъха кадри на северно сияние Астронавти от МКС заснеха спиращи дъха кадри на северно сияние
Чете се за: 00:25 мин.

Водещи новини

Мирният план за Украйна: Пратеници на Тръмп пристигат в Киев и Москва
Мирният план за Украйна: Пратеници на Тръмп пристигат в Киев и Москва
Чете се за: 01:00 мин.
По света
На второ четене: Бюджетите на НЗОК и ДОО ще се обсъдят във финансовата комисия На второ четене: Бюджетите на НЗОК и ДОО ще се обсъдят във финансовата комисия
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
МС окончателно се очаква да одобри коледните добавки за пенсионерите МС окончателно се очаква да одобри коледните добавки за пенсионерите
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов се изправя отново пред съда Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов се изправя отново пред съда
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди промените...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Като на филм: Италианец се преструвал на покойната си майка
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Жълт код за силен вятър
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ