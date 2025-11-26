Като на филм: Италианец се преструвал на покойната си майка

Италианец се преструвал на покойната си майка, за да получава пенсията ѝ в продължение на 3 години. Мъжът работел в болница, но изгубил работата си.

Когато 82-годишната жена починала от естествена смърт, за да се справи с финансовите си проблеми, той решил да влезе буквално в образа ѝ.

Синът се подстригал като възрастна жена и започнал да носи дрехите и бижутата ѝ. Тялото на покойната жена сложил в спален чувал и го отнесъл на вилата им. Мъжът обаче не съобразил развитието на новите технологии. Измамата била разкрита, когато трябвало да бъдат подновени личните документи на възрастната жена.