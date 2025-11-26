Медици и служители от сектор "Земеделие и горско стопанство" излязоха на протест пред парламента

Медици, служители от БАБХ и от сектор "Земеделие и горско стопанство" в държавната администрация излязоха на протест пред Народното събрание с искане за достойно заплащане. Организатор на протеста е земеделската федерация на КТ "Подкрепа".

Средната брутна заплата в БАБХ, ИАГ, Агенцията по рибарство и аквакултури, регионалните инспекции по околна среда и водите варира от 1500 до 1800 лева.

От КТ "Подкрепа" искат в бюджет 2026 да бъдат осигурени допълнителни над 65 милиона евро за увеличение на заплатите в тези и други държавни институции от сектор "Земеделие и горско стопанство". Исканията на протестиращите бяха изпратени и на депутатите.