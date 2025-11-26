Медици и служители от сектор "Земеделие и горско стопанство" излязоха на протест пред парламента

Организатор на протеста е земеделската федерация на КТ"Подкрепа"
Медици, служители от БАБХ и от сектор "Земеделие и горско стопанство" в държавната администрация излязоха на протест пред Народното събрание с искане за достойно заплащане. Организатор на протеста е земеделската федерация на КТ "Подкрепа".
Средната брутна заплата в БАБХ, ИАГ, Агенцията по рибарство и аквакултури, регионалните инспекции по околна среда и водите варира от 1500 до 1800 лева.
От КТ "Подкрепа" искат в бюджет 2026 да бъдат осигурени допълнителни над 65 милиона евро за увеличение на заплатите в тези и други държавни институции от сектор "Земеделие и горско стопанство". Исканията на протестиращите бяха изпратени и на депутатите.
Дора Гаврилова: "В обрастните дирекции основнатата заплата е около 1548 лева, вие ще прецените за какво стигат."
Анелия Иванова, председател на НФ „ЗГС“ на КТ “Подкрепа": "Тази година заплатите бяха увеличени с по-малко от 5%. Не искаме и догодина заплатите да замръзват. Тези хора не искат милиарди, искат увелимение от порядъка на 1000 лева, за да си посрещат разходите."