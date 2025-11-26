Нова валежна обстановка започва от днес

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Причината – пореден средиземноморски циклон, който вече достигна Балканите

Нова сериозна валежна обстановка предстои през следващите дни. Причината – пореден средиземноморски циклон, който вече достигна Балканите. Ще има локално значителни валежи, като най-големи сумарни количества се очакват отново в Югозападна България.

Валежи ще има и днес, все още само в западната половина от страната, по-интензивни в следобедните часове в крайните западни и южни райони. Максималните температури ще бъдат в широки граници, от 7° в Северозападна България, където от северозапад ще нахлува по-студен въздух, до 20° в Източна България и районите на север от планините, където ще духа силен южен вятър. В областите с обявен код жълто се очакват опасно силни пориви, със скорост до около 90 км/ч.

През следващото денонощие в почти цялата страна, с изключение на източните райони ще бъде дъждовно. Предупреждение за значителни количества е обявено през нощта в Западна, а през деня и в Централна Южна България, на места ще има и гръмотевична дейност.

С умерен вятър от запад-северозапад ще продължи да нахлува по-студен въздух и температурите Дунавската равнина и Западна България ще са почти без дневен ход - между 3° и 7°. В останалата част от страната вятърът ще остане от юг и максималните температури там ще се задържат високи за сезона, в интервала от 12° до 17°, и на места валежите от дъжд ще бъдат придружени от гръмотевична дейност, твърде нетипична за сезона.

В планините ще бъде ветровито, и с валежи, на много места значителни, а със застудяването снежната граница в Западна Стара планина ще се понижава.

И в петък, и в събота ще бъде с почти повсеместни валежи, по-значителни по количество през първия ден в Южна, а през втория - в Централна и Източна България. В неделя валежите ще спрат, облачността ще намалява и в понеделник сутринта отново ще има райони с отрицателни температури, но максималните, след понижението в близките дни, ще тръгнат надолу.

