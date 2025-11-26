БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Олимпийският огън за Милано/Кортина 2026 беше запален

Символът ще се предава в разстояние от 12 000 км.

олимпийският огън милано кортина 2026 беше запален
Олимпийският огън за Милано/Кортина 2026 беше официално запален днес в Древна Олимпия. Така беше сложено началото на неговия дълъг път до града домакин на Зимните олимпийски игри - Милано, където на 6 февруари ще озари церемонията по откриването на емблематичния стадион "Сан Сиро".

На церемонията присъстваха президентът на МОК Кърсти Ковънтри, както и почетният президент Томас Бах.

След запалването, огънят ще остане в Гърция в продължение на една седмица, в която чрез щафета ще обиколи различни региони, а на 4 декември ще замине за Италия със самолет.

Символът ще се предава в разстояние от 12 000 км, като ще премине и през някои емблематични места в Италия като Колизеума в Рим, Канал Гранде във Венеция, както и някои южни градове - Палермо и Неапол, преди да достигне Кортина на 26 януари.

Вижте целия материал във видеото!

