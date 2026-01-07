БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Весела Лечева: До момента сме с 19 квоти за Милано/Кортина, има възможност за още две

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:57 мин.
Спорт
Запази

Подготовката за Зимните олимпийските игри протича при усложнени условия заради ситуацията в Българския олимпийски комитет.

състав сгс отмени избора весела лечева председател бок
Слушай новината

България разполага до момента с 19 квоти за предстоящите Зимни олимпийски игри в Милано / Кортина 2026. Броят на българските състезатели обаче може да се увеличи, тъй като предстоят още квалификационни състезания. Очакванията са за още една или две квоти в сноуборда. Това заяви в интервю за БНР Весела Лечева, която ще води българската делегация на XXV-ите Зимни игри.

„Към момента българската делегация включва 19 състезатели. Възможно е да имаме още един или двама, тъй като има предстоящи квалификации. По спортове квотите към този момент са разпределени ясно – България ще участва с пълни отбори в биатлона – четири мъже и четири жени. В сноуборда сигурните квоти за момента са три – на Тервел и Малена Замфирови, и Радослав Янков. Във фигурното пързаляне страната ни ще бъде представена от Александра Фейгин. В алпийските ски имаме две квоти при мъжете – за Алберт Попов и Калин Златков, както и Алина Цурбриген при жените. В ски-бягането имаме трима представители – Марио Матиканов, Даниел Пешков, Калина Недялкова, а в ски-скока – Владимир Зографски”, уточни Лечева.

Подготовката за Зимните олимпийските игри протича при усложнени условия заради ситуацията в Българския олимпийски комитет.

„Работим в много трудна обстановка. Комуникацията е изключително затруднена. В момента (б.р. – провеждането на интервюто) сме в моя личен офис, а не в офиса на Олимпийския комитет, което създава сериозни проблеми“, обясни олимпийската вицешампионка по спортна стрелба.

Въпреки това, с ограничен екип и благодарение на постоянната връзка с Организационния комитет на Милано – Кортина, подготовката е на финалната права.

Зимните олимпийски игри през 2026 г. ще бъдат различни и като формат – състезанията ще се провеждат в различни планински клъстери, на големи разстояния. Церемониите по откриването също ще се проведат на различните локации.

„Организацията ще бъде много сложна, но ще направим така, че на всяко едно от местата да има представители на Българския олимпийски комитет. Състезателите, треньорите и специалистите трябва да имат постоянна връзка и подкрепа“, подчерта Лечева.

Тя увери, че всички акредитации за българските участници вече са подготвени, разписани и изпратени. Предстои единствено утвърждаването на олимпийската делегация.

„По традиция това се правеше на Общо събрание, но този път няма да можем да я спазим. Делегацията ще бъде утвърдена от Изпълнителното бюро на Българския олимпийски комитет. Датите ще бъдат съобщени допълнително“, уточни петкратната световна шампионка.

По отношение на екипировката Весела Лечева призна, че контролът върху процеса от нейна страна е бил силно ограничен.

„Получих информация по електронната поща каква ще бъде екипировката, но все още не съм я виждала на живо. Надявам се в следващите дни да можем да оценим качеството и визията. За съжаление, нямахме достъп и възможност да контролираме целия процес“, каза тя и определи липсата на преходен период между старото и новото ръководство като „безотговорна“.

Свързани статии:

Весела Лечева: Изпратихме изключително успешна спортна 2025-а година
Весела Лечева: Изпратихме изключително успешна спортна 2025-а година
2026-а идва с нови надежди.
Чете се за: 02:00 мин.
Весела Лечева ще обжалва пред СAС решението на СГС да отмени избора на новото ръководство на БОК
Весела Лечева ще обжалва пред СAС решението на СГС да отмени избора на новото ръководство на БОК
По рано днес състав на СГС отмени избора на Лечева за председател...
Чете се за: 01:47 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
2
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
3
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да купят петролния гигант
4
Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да...
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
5
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
ЕК дава 40 000 безплатни билети на млади хора по случай 40-годишнината на Шенген
6
ЕК дава 40 000 безплатни билети на млади хора по случай...

Най-четени

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Почина великият Димитър Пенев
2
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
3
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
5
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Milano Cortina 2026

Започна обратното броене до старта на зимните Олимпийски игри
Започна обратното броене до старта на зимните Олимпийски игри
Латвия с шестима от НХЛ в състава за Олимпийските игри Латвия с шестима от НХЛ в състава за Олимпийските игри
Чете се за: 01:37 мин.
САЩ се готви за олимпийска титла от хокейния турнир за мъже САЩ се готви за олимпийска титла от хокейния турнир за мъже
Чете се за: 01:47 мин.
Лаура Паузини ще бъде сред водещите на откриването на Игрите в Милано/Кортина Лаура Паузини ще бъде сред водещите на откриването на Игрите в Милано/Кортина
Чете се за: 01:20 мин.
Окончателно: Без руски флаг и на Игрите в Милано/Кортина Окончателно: Без руски флаг и на Игрите в Милано/Кортина
Чете се за: 01:55 мин.
Здравей, Прелестна! Здравей, Прелестна!
Чете се за: 05:10 мин.

Водещи новини

Частично бедствено положение в Крумовград заради проливни дъждове
Частично бедствено положение в Крумовград заради проливни дъждове
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Шофьорите да тръгват с готови за зимни условия автомобили Шофьорите да тръгват с готови за зимни условия автомобили
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Изплащането на първите пенсии в евро ще продължи до 20 януари Изплащането на първите пенсии в евро ще продължи до 20 януари
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Граматика на еврото: Има ли множествено число новата валута
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Паркът за мечки в Белица - една от безсмъртните каузи на Брижит Бардо
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
САЩ превзеха два танкера, свързани с Венецуела
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ