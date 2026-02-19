Нови отложени състезания заради снеговалеж

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Практиката състезанията да бъдат пренареждани според времето е обичайна за зимните олимпийски игри.

Милано/Кортина
Снимка: Пресслужба
Слушай новината

Състезанията по ски свободен стил – халфпайп и акробатика – в Ливиньо бяха отложени с един ден заради обилния снеговалеж, който наложи промени в програмата, съобщиха организаторите. В същото време мъжете и жените проведоха съвместна тренировка преди масовия старт в биатлона.

Квалификациите и финалът в акробатиката при мъжете са пренасрочени за петък, а квалификациите в халфпайпа при мъжете ще се състоят час по-късно същия ден.

Програмата за четвъртък засега включва вечерните квалификации в халфпайпа при жените, като окончателното решение дали те ще се проведат ще бъде взето по-късно през деня. В Антерселва организаторите на биатлона събраха в обща тренировка мъжете и жените, които се готвят за масовия старт, тъй като се очакваше снеговалежът да се засили по-късно.

По-рано през деня силен сняг се натрупа и в Тезеро по време на отборния спринт в северната комбинация.

„Снегът е професионален риск при зимните спортове“, заяви говорителят на Международния олимпийски комитет Марк Адамс по време на пресконференция. „Те са свикнали да се справят със закъснения, промени и лошо време... Свикнали сме с това, федерациите са свикнали. За съжаление, това е нещо, с което трябва да работим.“

Това не е първият случай, в който лошите метеорологични условия налагат промени в олимпийската програма в Ливиньо – отдалечения алпийски курорт край швейцарската граница, известен като „Малкия Тибет“.

Практиката състезанията да бъдат пренареждани според времето е обичайна за зимните олимпийски игри. Още във вторник организаторите отложиха финала в сноуборд слоупстайла при жените, както и началото на акробатичните стартове във фрийстайла при мъже и жени.

