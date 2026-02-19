Мариане Фатон взе първото олимпийско злато по ски алпинизъм

Швейцарката Мариане Фатон влезе в историята като първата олимпийска шампионка в ски алпинизма, след като триумфира в спринта при жените в Бормио на Игрите в Зимни олимпийски игри 2026. Победата донесе шесто злато за Швейцария в Милано/Кортина и изкачи страната до седмата позиция в класирането по медали.

Фатон не водеше в началото на решителната фаза и бе втора при изкачването, но демонстрира безупречна техника в прехода към спускането. Именно бързата смяна и агресивното каране надолу ѝ осигуриха преднина от 2.38 секунди пред французойката Емили Хоръп.

Бронзът отиде при испанката Ана Алонсо Родригес, която завърши на 10.45 секунди зад победителката и увенча впечатляващо завръщане. Само преди няколко месеца, през септември, тя бе блъсната от автомобил по време на тренировка с велосипед и претърпя тежки травми, включително увреждане на кръстни връзки.

Ски алпинизмът – познат и като „скимо“ – направи своя олимпийски дебют именно в Милано-Кортина. Това е първият нов спорт в програмата на Зимни игри от включването на скелетона в Зимни олимпийски игри 2002.

Форматът на надпреварата в Италия включва три квалификационни рунда и два полуфинала, които отсяват шестимата най-добри за финала. Трасето наподобява зимен парк с поредица от изпитания за сила, техника и издръжливост. Един от ключовите елементи е изкачване на стълби със свалени ски, преди състезателките да атакуват финалното спускане към медалите.