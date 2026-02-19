БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Белият дом пред избор: Война или дипломация с Иран

Чете се за: 03:47 мин.
Близък изток
Американските военни са готови за евентуални удари срещу Иран, но президентът на Съединените щати Доналд Тръмп все още не е взел окончателно решение за военна операция - съобщават американски медии, позовавайки се на анонимни източници. Според "Си Би Ес" и "Ню Йорк Таймс" американските сили са събрали достатъчно въздушни и военноморски ресурси в Близкия Изток, за да започнат атака през следващите дни.

Белият дом е изправен пред важния избор - война или дипломация. Според източници от президентската администрация и от Пентагона, струпването на американски сили в Близкия изток вече е стигнало до момента, в който Доналд Тръмп може да нареди удари срещу Иран през следващите дни. "Си Би Ес" посочва и конкретен ден - събота.

Ройтерс, обаче, дава друга времева линия. Агенцията съобщава, че на среща в Белия дом на съветниците по национална сигурност е било заявено, че американските военни сили, разположени в региона, трябва да останат там до средата на март.

Карълайн Левит, говорител на Белия дом: "Президентът винаги е бил много ясен по отношение на Иран или която и да е друга държава по света, дипломацията винаги е неговият първи избор и би било много мъдро от страна на Иран да сключи сделка с президента Тръмп и с тази администрация."

Във вторник в Женева се проведе втория кръг от преговорите между Съединените щати и Иран. Американски представители съобщиха, че двете страни са постигнали напредък, но различията остават големи. Докога, обаче, Съединените щати са склонни да водят преговори с Иран, засега не е ясно.

Карълайн Левит, говорител на Белия дом: "Няма да определям крайни срокове от името на президента на Съединените щати."

Доналд Тръмп настоява Техеран да се откаже от ядрената си програма. Той неведнъж е предупреждавал, че ако Иран не приеме условието, Съединените щати ще използват сила.

Американското военно присъствие в Близкия изток е определяно като най-голямото от войната в Ирак. В края на януари самолетоносачът Линкълн пристигна в Близкия изток. Очаква се през следващите 3 седмици в района да е и самолетоносачът Джералд Форд, който е най-големият военен кораб в света.

Сателитни снимки показват, че Иран също е започнал да укрепва военните си обекти. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция започна военно учение в Ормузкия проток. Днес Иран започва съвместни военноморски учения с Русия. Руският външен министър Сергей Лавров призова Съединените щати към сдържаност.

На 28 февруари в Израел ще пристигне американският държавен секретар Марко Рубио. Позицията на Израел е, че Съединените щати не трябва да сключват сделка с Иран. Според военни анализатори, 8 месеца след ударите срещу Иран, Тръмп няма да нареди нова военна операция. И най-вероятно ще предпочете формулата: дипломация под военен натиск.

#Доналд Тръмп #Иран, Техеран #Вашингтон #напрежение

