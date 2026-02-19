БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в...
Чете се за: 01:15 мин.
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.

Отложиха финала във въздушната акробатика при мъжете в ските свободен стил за петък

Обилният снеговалеж продължава да нарушава програмата на Игрите в Милано/Кортина.

Отложиха финала във въздушната акробатика при мъжете в ските свободен стил за петък
Слушай новината

Обилният снеговалеж продължава да нарушава програмата на Зимните олимпийски игри в Северна Италия, като квалификациите при мъжете в халфпайпа на ските свободен стил бяха отложени.

Състезанията трябваше да започнат сутринта в Ливиньо, но бяха отложени за все още неопределен час, пише агенция ДПА.

Надпреварата във въздушната акробатика при мъжете в ските свободен стил, насрочена за днес в Ливиньо, вече беше отложена за петък поради лошите метеорологични прогнози.

Безопасността на спортистите е основен приоритет, заявиха организаторите.

Скиорите, които участват в отборния спринт на северната комбинация в Предацо също трябва да се справят с трудни условия за своето състезание заради обилния снеговалеж. Финалът е насрочен за по-късно днес.

#Милано/Кортина 2026

Масовият старт слага край на олимпийската програма в биатлона при мъжете - гледайте последната битка за отличията в петък по БНТ
Масовият старт слага край на олимпийската програма в биатлона при мъжете - гледайте последната битка за отличията в петък по БНТ
Благой Тодев: Стоя на едно място, имаме напредък в бягането, но не е това, което ми се иска, искам нещо по-добро Благой Тодев: Стоя на едно място, имаме напредък в бягането, но не е това, което ми се иска, искам нещо по-добро
Чете се за: 02:22 мин.
Валентина Димитрова: Плановете са да продължавам да се състезавам, но това зависи и от самия състав на треньорския щаб на нашия отбор Валентина Димитрова: Плановете са да продължавам да се състезавам, но това зависи и от самия състав на треньорския щаб на нашия отбор
Чете се за: 02:07 мин.
Радослав Янков беше приет от кмета на Община Банско Стойчо Баненски Радослав Янков беше приет от кмета на Община Банско Стойчо Баненски
Чете се за: 01:17 мин.
Александра Фейгин бе гост на Олимпийското студио в Милано Александра Фейгин бе гост на Олимпийското студио в Милано
Чете се за: 00:55 мин.
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026 Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
41951
Чете се за: 22:05 мин.

Росен Желязков предаде властта на Андрей Гюров
Росен Желязков предаде властта на Андрей Гюров
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното събрание Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното събрание
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Британският принц Андрю е арестуван при полицейска операция в дома му Британският принц Андрю е арестуван при полицейска операция в дома му
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Илияна Йотова: Ще бъда коректив на служебното правителство
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Доживотна присъда за бившия президент на Южна Корея
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Белият дом пред избор: Война или дипломация с Иран
Чете се за: 03:47 мин.
Близък изток
Ирина Щонова встъпи в длъжност като служебен министър на...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
