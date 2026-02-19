Алпинист донесе първото злато на Испания

Испанецът Ориол Кардона Кол вписа името си със златни букви в олимпийската история, след като спечели първата титла в ски алпинизма при мъжете на Зимни олимпийски игри 2026. Той триумфира в спринта в Бормио и донесе първо злато за Испания от Игрите в Милано/Кортина.

Кол контролираше състезанието от старта до финала и поддържаше аванс по цялото трасе. На финала той изпревари с 1.52 секунди Никита Филипов – руски състезател, участващ под неутрален статут. Бронзовото отличие спечели французинът Тибо Аселме, който остана на 2.31 секунди зад победителя.

Ски алпинизмът, известен и като „скимо“, прави своя олимпийски дебют именно в Милано/Кортина. Това е първият нов спорт в програмата на Зимни игри от включването на скелетона в Зимни олимпийски игри 2002.

Състезателният формат в Италия предвижда три квалификационни рунда и два полуфинала, от които се определят шестимата финалисти. Трасето наподобява зимен парк с поредица от изпитания за сила, техника и издръжливост. Един от ключовите моменти е изкачване на стълби със свалени ски, след което състезателите се впускат в решаващо спускане към финалната линия.