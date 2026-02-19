Сидни Кросби остава в играта

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Канада ще се изправи срещу Финландия в полуфиналите в петък.

Сидни Кросби
Снимка: БТА
Слушай новината

Капитанът на Канада Сидни Кросби остава в сметките за продължението на мъжкия олимпийски турнир, увери селекционерът Джон Купър ден след драматичния четвъртфинал.

Двукратният олимпийски шампион напусна леда във втория период при победата с 4:3 след продължение срещу Чехия на стадион „Сантаджулия“, след като се сблъска тежко с чешкия защитник Радко Гудас. Кросби се отправи към съблекалнята предпазливо, което предизвика сериозни притеснения в канадския лагер.

„Сид в никакъв случай не е аут от турнира. Няма да излагаме никого на риск, но ако може да играе, ще го направи. Ще знаем повече след 24 часа. Той не е отпаднал“, заяви Купър пред медиите.

Канада ще се изправи срещу Финландия в полуфиналите в петък, а състоянието на своя капитан ще бъде една от ключовите теми преди решаващия сблъсък.

#Зимни олимпийски игри 2026 #Милано/Кортина 2026 #Сидни Кросби

