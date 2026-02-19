"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо": Потънал ли е рибарския кораб край Созопол?

Продължава издирването на изчезналия край Созопол риболовен кораб. Екип от доброволци откри нефтено петно близо до мястото, където се е изгубил сигнала на плавателния съд. Следата предполага, че е възможно корабът да е потънал именно там.

Капитанът Христо Спасов, заедно с 25-годишния си син и трети човек от екипажа, тръгнали за лов на акула в понеделник, въпреки че са били разубеждавани от близките си.

Християн Спасов, син на изчезналия капитан: „Баща ми каквото реши, това прави. За него хубаво време, лошо време – няма. Газ и вътре.“ Красимир Борисов, близък на изчезналия капитан: „В понеделник му се молих: „Недей да тръгваш, времето го дават лошо. Моля ти се, недей“. Не. Тръгна по обяд. „Аз тръгвам. Другите като не работят, аз работя тогава“. Такъв му беше принципът.“ Георги Янчев, рибар: „Те им обещаха да им дадат квотата на 1 януари, но ги забавиха и им я дадоха след 45 дни. Вместо когато е хубаво времето да го използваш, за да влезеш, а те трябва да влязат в най-лошото време. Всеки един рибар има задължения и към банки.“

По обяд екип от доброволци с лодка се натъква на следа.

Найден Недев, водолаз: „Точно в района, където се губи връзка с кораба. И там установихме петно от дизелово гориво, което ни доказва, че е потънал корабът. 38 метра ми показа дълбочина сонарът. Направихме доста галсове там, около един час, не можехме да го засечем, но той е голям периметър и трябва по-щателно обследване с още по-сериозна техника.“

Единственият шанс за рибарите е, ако са успели да отворят спасителния плот на кораба.

Здравко Василев: „Той е като, представете си, плаваща палатка, в която има вода, има храна, има лекарства. Имат шанс да оцелеят повече от 72 часа без проблем, въпреки че температурата на водата е под 6 градуса.“

Затова бяха мобилизирани екипи в района на Созопол и Приморско, които правиха обходи край бреговете с надежда да открият рибарите.

Тихомир Янакиев, кмет на община Созопол: „7-8 екипа са, ще обхванем цялата територия, макар че при това време, което беше, с тези ветрове, не ми се вярва да намерим каквото и да било.“ Димо, доброволец: „Единственото, което се опитваме да направим, е да ги намерим и да се надяваме, че ще са живи.“

В акцията по издирването се включва и турски кораб от най-близкото пристанище – Инеада.