Продължава издирванетп на тримата рибари край Созопол

Продължава издирването на тримата рибари, които изчезнаха безследно в морето между Созопол и Приморско. Сигналът от радарите на кораба им се изгуби вчера преди обед. Днес в акцията по издирването се включиха и доброволци.

Християн Спасов, син на изчезналия капитан: „Баща ми е един от най-опитните капитани. За него хубаво време, лошо време - няма. Газ и вътре. Баща ми каквото реши, това прави“.

Красимир Борисов, близък на изчезналия капитан: „В понеделник му се молих недей да тръгваш, времето го дават лошо. Тръгна по обяд, на кафе бяхме сутринта рано. Казах му „Недей“, той – „Не, аз тръгвам. Като не работят, аз работя тогава“. Такъв му беше принципа“.