БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в...
Чете се за: 01:37 мин.
Възпоменателна церемония по повод 153 години от гибелта...
Чете се за: 01:45 мин.
Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа?
Чете се за: 04:25 мин.
ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
Чете се за: 01:00 мин.
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в...
Чете се за: 01:15 мин.
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Поклон, Апостоле! Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски (ГАЛЕРИЯ)

Мая Димитрова от Мая Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Запази
президентът йотова имаме държава равноправие законност справедливост ndash заветът левски
Снимка: Андрей Радев, БНТ
Слушай новината

Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски.

Преди минути приключи възпоменателната церемония на паметника на Апостола в столицата, която БНТ предаде на живо, а през целия ден граждани полагаха венци и цветя пред монумента.

Той има много имена. Васил Иванов Кунчев, Левски, Дякона, Апостола. Той е човекът, събрал вярата ни в светлото, образът, в който настоятелно виждаме най-доброто от себе си, дори онова, което знаем, че не сме.

Орлин: "Светли, хубави, само хубави, няма лоши качества.
БНТ: Има ли такива хора?
- Да, има."

Макси: "Представям си, че той е много силен, че се е борил за нашата свобода и се е преобличал с други дрехи, за да не го хванат."

Красимир: "Той пази добре и е най-смел. Той е смел."

Макси: "Като от филм, като Супермен."

"Разказваме на децата за делото на Дякона. Да помнят и търсят този пример. Разбирането отвъд познатите фрази идва след това."

Васил - 8 год.: "Аз съм във втори "Б" клас и знам за Левски, че той е прескочил голям зид и там си е научил името Левски."

Анна и Ксения: "Скачал в игрите по-добре от лъв, в битките с пашите винаги бил пръв."

БНТ: Искаш ли да приличаш на него?
Васил - 8 год.: Да.
- Какво би правил?
- Бих помагал на хората
- Как?
- Като видя някой лош да бие някой добър - ще го спася."

А понякога знанието не стига.

"Той създава най-съвършената тайна организация в света през 19 в., по която следващи разузнавания и държави са се учили от него.
БНТ: Това от къде го знаете?
- В Националната библиотека, в Държавният архив има достатъчно останали архивни единици с тайния шифър на Васил Левски."

Историята на Левски не е просто разказ за смелост и безкористност, но и разговор за идеалите и ценностите, за които той отдава живота си.

Силвия Ценова - начален учител в 199-о училище: "Преди всичко ние сме човеци, няма значение как ни формира нашето ежедневие, житейският ни път, случките, които се случват и ни белязват в живота си, ние сме човеци. И това е вътре в нас, заложено и то изпъква в един момент."

Васил Терзиев - кмет на София: "Има личности, които се раждат във време на страх и примирение и отказват да приемат това време за норма. Такъв е Левски. Той не избира удобството на мълчанието. Не чака по-подходящ момент. Не търси оправдания. Изправя се срещу мисленето. Мисленето, че нищо не зависи от нас и доказва, че промяната започва от личния избор."

Илияна Йотова - президент на Република България: "Левски вярваше в съзидателната мощ на българския народ. Вярвам и аз. С тази сила могат да се постигнат големи цели. На първо място да си върнем доверието в себе си , в държавността, че може да имаме институции, на които да вярваме. Не е въпросът на бъдещето на чия страна си , а дали си на страната на правдата."

Снимки: Андрей Радев, БНТ

#153 години от гибелта на Апостола #София #Поклон #Васил Левски

Последвайте ни

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
3
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...
Остава ограничен достъпът до хижа "Петрохан"
4
Остава ограничен достъпът до хижа "Петрохан"
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал
5
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето,...
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което съм бил и аз
6
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
5
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
6
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...

Още от: Общество

Президентът Йотова: Да имаме държава на равноправие, законност и справедливост – това е заветът на Левски
Президентът Йотова: Да имаме държава на равноправие, законност и справедливост – това е заветът на Левски
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София
Чете се за: 01:37 мин.
Двойна цена на курса по първа долекарска помощ за бъдещите шофьори? Двойна цена на курса по първа долекарска помощ за бъдещите шофьори?
Чете се за: 04:05 мин.
Възпоменателна церемония по повод 153 години от гибелта на Васил Левски в София Възпоменателна церемония по повод 153 години от гибелта на Васил Левски в София
Чете се за: 01:45 мин.
Щастлива развръзка: Изчезнал турист в Стара планина беше открит невредим след мащабна спасителна операция Щастлива развръзка: Изчезнал турист в Стара планина беше открит невредим след мащабна спасителна операция
Чете се за: 01:17 мин.
Памет за Апостола - 153 години от гибелта на Васил Левски Памет за Апостола - 153 години от гибелта на Васил Левски
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Поклон, Апостоле! Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски (ГАЛЕРИЯ)
Поклон, Апостоле! Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в Окръжна болница в София
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа? Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа?
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Андрей Гюров: Поемаме отговорност да подготвим и проведем честни...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Мюсюлманите по света посрещнаха свещения месец Рамазан (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
По света
"Молих му се да не тръгва, времето го дават лошо":...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Илияна Йотова: Ще бъда коректив на служебното правителство
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ