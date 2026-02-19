Поклон, Апостоле! Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски (ГАЛЕРИЯ)

Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски.

Преди минути приключи възпоменателната церемония на паметника на Апостола в столицата, която БНТ предаде на живо, а през целия ден граждани полагаха венци и цветя пред монумента.

Той има много имена. Васил Иванов Кунчев, Левски, Дякона, Апостола. Той е човекът, събрал вярата ни в светлото, образът, в който настоятелно виждаме най-доброто от себе си, дори онова, което знаем, че не сме.

Орлин: "Светли, хубави, само хубави, няма лоши качества.

БНТ: Има ли такива хора?

- Да, има." Макси: "Представям си, че той е много силен, че се е борил за нашата свобода и се е преобличал с други дрехи, за да не го хванат." Красимир: "Той пази добре и е най-смел. Той е смел." Макси: "Като от филм, като Супермен." "Разказваме на децата за делото на Дякона. Да помнят и търсят този пример. Разбирането отвъд познатите фрази идва след това."

Васил - 8 год.: "Аз съм във втори "Б" клас и знам за Левски, че той е прескочил голям зид и там си е научил името Левски."

Анна и Ксения: "Скачал в игрите по-добре от лъв, в битките с пашите винаги бил пръв."

БНТ: Искаш ли да приличаш на него?

Васил - 8 год.: Да.

- Какво би правил?

- Бих помагал на хората

- Как?

- Като видя някой лош да бие някой добър - ще го спася."

А понякога знанието не стига.

"Той създава най-съвършената тайна организация в света през 19 в., по която следващи разузнавания и държави са се учили от него.

БНТ: Това от къде го знаете?

- В Националната библиотека, в Държавният архив има достатъчно останали архивни единици с тайния шифър на Васил Левски."

Историята на Левски не е просто разказ за смелост и безкористност, но и разговор за идеалите и ценностите, за които той отдава живота си.

Силвия Ценова - начален учител в 199-о училище: "Преди всичко ние сме човеци, няма значение как ни формира нашето ежедневие, житейският ни път, случките, които се случват и ни белязват в живота си, ние сме човеци. И това е вътре в нас, заложено и то изпъква в един момент."

Васил Терзиев - кмет на София: "Има личности, които се раждат във време на страх и примирение и отказват да приемат това време за норма. Такъв е Левски. Той не избира удобството на мълчанието. Не чака по-подходящ момент. Не търси оправдания. Изправя се срещу мисленето. Мисленето, че нищо не зависи от нас и доказва, че промяната започва от личния избор."

Илияна Йотова - президент на Република България: "Левски вярваше в съзидателната мощ на българския народ. Вярвам и аз. С тази сила могат да се постигнат големи цели. На първо място да си върнем доверието в себе си , в държавността, че може да имаме институции, на които да вярваме. Не е въпросът на бъдещето на чия страна си , а дали си на страната на правдата."

Снимки: Андрей Радев, БНТ