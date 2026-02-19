БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в...
Чете се за: 01:37 мин.
Възпоменателна церемония по повод 153 години от гибелта...
Чете се за: 01:45 мин.
Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа?
Чете се за: 04:25 мин.
ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
Чете се за: 01:00 мин.
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в...
Чете се за: 01:15 мин.
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.

Президентът Йотова: Да имаме държава на равноправие, законност и справедливост – това е заветът на Левски

Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Президентът Йотова: Да имаме държава на равноправие, законност и справедливост – това е заветът на Левски
Снимка: Андрей Радев, БНТ
Апостола преобърна времето, за да възкръсне България, заяви държавният глава на възпоменателна церемония по повод 153 години от гибелта на Васил Левски.

"Васил Левски вярваше в съзидателната мощ на българския народ. Вярвам и аз, защото с тази сила могат да се постигнат големи цели - да върнем доверието в себе си, в държавността, в институциите. И тогава и днес общото ни дело е да имаме държава на законност и равноправие, справедлива за всички български граждани", заяви президентът Илияна Йотова в словото си пред паметника на Васил Левски в София, където се състоя възпоменателната церемония по повод 153 години от гибелта на Апостола.

В словото си пред гражданите държавният глава заяви, че днешната дата е ден на безсмъртието на вечния български идеал за справедлив и достоен живот.

"Безсмъртие, на което историята завинаги даде име – Васил Левски", посочи Илияна Йотова.

"Левски преобърна времето, за да възкръсне България и да се въздигне във вековете като държава на равноправие, законност и свобода. В делото си Апостола не е бил сам, а заедно с хиляди съмишленици - горди и независими българи, от всички краища на родните земи. Именно българското Възраждане ни учи, че не е по силите на един човек да проправи сам пътека. Можем да вървим напред само ако сме заедно, с общи усилия, да мислим за отечеството и за рода ни“, заяви Илияна Йотова.

"Днес внушават, че всеки е сам за себе си, че не трябва да вярва на ближния си, че националните ни добродетели, които ни съхраниха като народ и държава, са отживелица", заяви Илияна Йотова.

Тя посочи, че на тези твърдения трябва да се отговори на висок глас, че устоите на българския национален дух са здрави и нищо не може да ги прекърши. Защото българският национален идеал отдавна е начертан и ние сме му верни, допълни президентът.

Снимки: Андрей Радев

Илияна Йотова подчерта, че ако гледаме като народ в една посока, увлечени в общо дело, ще достигнем лесно високите български върхове. Въпросът на бъдещето не е на чия страна си, а дали си на страната на правдата с любов и кураж за Отечеството, заяви в словото си държавният глава.

Преди да отдаде почит пред паметника на Апостола, президентът присъства на панихида в негова памет, водена от Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. След богослужението президентът се включи в литийното шествие, което започна от храма „Света София“ и продължи до паметника на Васил Левски, изминавайки последните стъпки на Апостола по пътя към безсмъртието.

#президентът Илияна Йотова #Васил Левски #възпоменателна церемония #президент

