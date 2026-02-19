БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в...
Чете се за: 01:37 мин.
Възпоменателна церемония по повод 153 години от гибелта...
Чете се за: 01:45 мин.
Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа?
Чете се за: 04:25 мин.
ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
Чете се за: 01:00 мин.
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в...
Чете се за: 01:15 мин.
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.

Калояна Тодорова: Германците започват да тренират от малки и доминират в спускането с шейни

Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Преподавателят в катедра "Технически и ледени спортове" на НСА внесе яснота за успехите на българските състезатели в спорта в България.

Преподавателят в катедра "Технически и ледени спортове" на Националната спортна академия "Васил Левски" Калояна Тодорова отличи успехите на Германия в спускането с шейни.

Изглежда, че географията на този спорт не се променя много през годините, като представители на едни и същи страни печелят отличията.

"В Германия тренират от много малки, от 5-6-годишни. Латвия и САЩ също се намесват от време на време. В Румъния има улей, но не знам дали се използва. В Украйна има, но не се използва. Всичко в Германия е по-различно, отколкото при нас. Една шейна струва между 2 и 4 хиляди евро", сподели тя в интервю за предаването "Днес на Игрите".

Тодорова внесе яснота за успехите на българските състезатели в спорта в България.

"На този етап имаме трима юноши в улея и двама в естествените трасета. Те ходят на състезания в Германия. За тренировка правят по три пускания на ден. За част от подготовката помага министерство. За останалото си помагаме сами. Децата са на 15 и 16 години. 16-годишните са близнаци. За следващите Игри няма да са навършили възрастта за участие. Не знам за интерес в България към скелетона", допълни преподавателят.

Вижте цялото интервю във видеото.

