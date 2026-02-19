Калояна Тодорова: Германците започват да тренират от малки и доминират в спускането с шейни

Преподавателят в катедра "Технически и ледени спортове" на Националната спортна академия "Васил Левски" Калояна Тодорова отличи успехите на Германия в спускането с шейни.

Изглежда, че географията на този спорт не се променя много през годините, като представители на едни и същи страни печелят отличията.

"В Германия тренират от много малки, от 5-6-годишни. Латвия и САЩ също се намесват от време на време. В Румъния има улей, но не знам дали се използва. В Украйна има, но не се използва. Всичко в Германия е по-различно, отколкото при нас. Една шейна струва между 2 и 4 хиляди евро", сподели тя в интервю за предаването "Днес на Игрите".

Тодорова внесе яснота за успехите на българските състезатели в спорта в България.

"На този етап имаме трима юноши в улея и двама в естествените трасета. Те ходят на състезания в Германия. За тренировка правят по три пускания на ден. За част от подготовката помага министерство. За останалото си помагаме сами. Децата са на 15 и 16 години. 16-годишните са близнаци. За следващите Игри няма да са навършили възрастта за участие. Не знам за интерес в България към скелетона", допълни преподавателят.

