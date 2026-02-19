БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.

Плажната ивица от Крапец до Езерец е замърсена с нефтопродукти

от БНТ , Репортер: Надежда Карапанчева
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Плажната ивица от Крапец до Езерец е замърсена с нефтопродукти
Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна извършиха проверка по сигнал на гражданин за замърсяване с нефтопродукти на цялата брегова ивица от морски плаж „Крапец-Юг“ до плаж „Шабла“ край село Езерец.

При проверката е установено замърсяване на пясъчната ивица с изхвърлени от вълните черни лепкави парченца, с твърда консистенция, с различна големина и слабо изразен мирис, характерен за нефтопродукти.

Установено е, че замърсяването не е дошло от брега, а от морето, затова е уведомен директорът на Морска администрация – Варна, за установяване на потенциалните източници, съобщи директорът на РИОСВ Ерджан Себайтин.

На община Шабла са дадени предписания за почистване на установеното замърсяване, което ще се извърши следващата седмица, заради лошите метеорологични условия до момента.

Продължава издирванетп на тримата рибари край Созопол
Продължава издирванетп на тримата рибари край Созопол
Издирват турист в района на връх Голям Кадемлия в Стара планина
Чете се за: 00:25 мин.
Бедственото положение в осем села в община Смолян остава в сила
Чете се за: 00:15 мин.
Продължава издирването на тримата рибари, доброволци се включват по брега
Чете се за: 02:22 мин.
Каква е обстановката в Бургас и областта?
Чете се за: 01:05 мин.
Обстановката в Смолянска област постепенно се нормализира
Чете се за: 01:25 мин.

Росен Желязков предаде властта на Андрей Гюров
Росен Желязков предаде властта на Андрей Гюров
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Илияна Йотова: Ще бъда коректив на служебното правителство
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното събрание
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Доживотна присъда за бившия президент на Южна Корея
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Продължава издирването на тримата рибари, доброволци се включват по...
Чете се за: 02:22 мин.
Регионални
НА ЖИВО: Депутатите ще изслушат енергийният министър в оставка Жечо...
Чете се за: 00:42 мин.
Политика
Напрежение Техеран - Вашингтон: Тръмп не е взел окончателно решение...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Отбелязваме 153 години от гибелта на Васил Левски
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
