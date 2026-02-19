Плажната ивица от Крапец до Езерец е замърсена с нефтопродукти

Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна извършиха проверка по сигнал на гражданин за замърсяване с нефтопродукти на цялата брегова ивица от морски плаж „Крапец-Юг“ до плаж „Шабла“ край село Езерец.

При проверката е установено замърсяване на пясъчната ивица с изхвърлени от вълните черни лепкави парченца, с твърда консистенция, с различна големина и слабо изразен мирис, характерен за нефтопродукти.

Установено е, че замърсяването не е дошло от брега, а от морето, затова е уведомен директорът на Морска администрация – Варна, за установяване на потенциалните източници, съобщи директорът на РИОСВ Ерджан Себайтин.

На община Шабла са дадени предписания за почистване на установеното замърсяване, което ще се извърши следващата седмица, заради лошите метеорологични условия до момента.