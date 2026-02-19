БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.

Британският принц Андрю е арестуван при полицейска операция в дома му

При полицейска операция е задържан британския принц Андрю в дома му. На територията на имението Сандрингам, където е и къщата на вече бившия принц, са пристигнали шест немаркирани полицейски автомобили и осем цивилни служители на реда. Съобщава се, че те са дошли около 8 сутринта местно време и че се проверяват твърденията, че Андрю Маунтбатън-Уиндзор е обменял "чувствителна" информация с осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн. Около 30-минути след началото на акцията, един от полицейските автомобили е напуснал територията на Сандрингам.

Братът на британския крал Чарлз Трети беше лишен от всичките си титли, след като стана ясно, че с години е бил част от мрежата на Джефри Епстийн. При скорошното разсекретяване на досиетата бяха публикувани и множество снимки на Андрю в провокативни пози с анонимни млади жени.

Британският премиер Киър Стармър призова бившия принц Андрю да свидетелства пред американския Конгрес, а в един от редките случаи, в които нарушават мълчанието си, от Бъкингамския дворец съобщиха, че са готови да съдействат на полицията.

