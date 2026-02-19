БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в...
Чете се за: 01:15 мин.
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Крал Чарлз III за ареста на брат му Андрю: Законите трябва да бъдат спазвани

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Запази
крал чарлз iii ареста брат андрю законите бъдат спазвани
Снимка: АП/БТА - архив
Слушай новината

Британският крал Чарлз III е готов да окаже пълно съдействие на разследващите органи и ги подкрепя във връзка с разследването срещу брат му Андрю. Това стана ясно от изявление на краля, разпространено от Бъкингамския дворец. Чарлз III казва още, че "законите трябва да бъдат спазвани".

Коментарът му идва часове, след като навръх 66-ия си рожден ден бившият принц Андрю беше арестуван в дома си в Норфолк. Срещу него е повдигнато обвинение в злоупотреба със служебно положение.

Ето и цялото изявление на крал Чарлз III:

"С дълбока тревога научих новината във връзка със злоупотребата със служебно положение на Андрю Маунтбатън-Уиндзор. Сега следва пълно, справедливо и задълбочено разследване от съответните власти. Както вече казах, те имат нашата пълна подкрепа и воля за съдействие. Нека бъда ясен: законите трябва да бъдат спазвани. Докато тече този процес, не е редно да правя каквито и да е допълнителни коментари по темата. Аз и семейството ми ще продължим да изпълняваме задълженията си."

#крал Чарлз III #принц Андрю

Последвайте ни

ТОП 24

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
1
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
3
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...
Случаят "Петрохан": Полицията и прокуратурата изнесоха още данни
4
Случаят "Петрохан": Полицията и прокуратурата изнесоха...
Остава ограничен достъпът до хижа "Петрохан"
5
Остава ограничен достъпът до хижа "Петрохан"
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което съм бил и аз
6
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
4
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
5
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
6
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...

Още от: Европа

Унгария може да спре тока за Украйна
Унгария може да спре тока за Украйна
Британският принц Андрю е арестуван при полицейска операция в дома му Британският принц Андрю е арестуван при полицейска операция в дома му
Чете се за: 01:22 мин.
Безпрецедентни валежи: 37 дни вали във Франция Безпрецедентни валежи: 37 дни вали във Франция
Чете се за: 00:32 мин.
Войната в Украйна: Медински е разговарял 2 часа с украинската делегация Войната в Украйна: Медински е разговарял 2 часа с украинската делегация
Чете се за: 01:05 мин.
Кралят на Дания пристигна в Гренландия в знак на подкрепа заради претенциите на Доналд Тръмп Кралят на Дания пристигна в Гренландия в знак на подкрепа заради претенциите на Доналд Тръмп
Чете се за: 01:00 мин.
Съвета за мир на Тръмп: Кой ще присъства на учредителното заседание? Съвета за мир на Тръмп: Кой ще присъства на учредителното заседание?
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Росен Желязков предаде властта на Андрей Гюров
Росен Желязков предаде властта на Андрей Гюров
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното събрание Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното събрание
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Британският принц Андрю е арестуван при полицейска операция в дома му Британският принц Андрю е арестуван при полицейска операция в дома му
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Илияна Йотова: Ще бъда коректив на служебното правителство
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Доживотна присъда за бившия президент на Южна Корея
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Белият дом пред избор: Война или дипломация с Иран
Чете се за: 03:47 мин.
Близък изток
Щастлива развръзка: Изчезнал турист в Стара планина беше открит...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ