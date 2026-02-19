Крал Чарлз III за ареста на брат му Андрю: Законите трябва да бъдат спазвани

Британският крал Чарлз III е готов да окаже пълно съдействие на разследващите органи и ги подкрепя във връзка с разследването срещу брат му Андрю. Това стана ясно от изявление на краля, разпространено от Бъкингамския дворец. Чарлз III казва още, че "законите трябва да бъдат спазвани".

Коментарът му идва часове, след като навръх 66-ия си рожден ден бившият принц Андрю беше арестуван в дома си в Норфолк. Срещу него е повдигнато обвинение в злоупотреба със служебно положение.



Ето и цялото изявление на крал Чарлз III: