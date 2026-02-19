Крал Чарлз III за ареста на брат му Андрю: Законите трябва да бъдат спазвани

Британският крал Чарлз III е готов да окаже пълно съдействие на разследващите органи и ги подкрепя във връзка с разследването срещу брат му Андрю. Това стана ясно от изявление на краля, разпространено от Бъкингамския дворец. Чарлз III казва още, че "законите трябва да бъдат спазвани".
Коментарът му идва часове, след като навръх 66-ия си рожден ден бившият принц Андрю беше арестуван в дома си в Норфолк. Срещу него е повдигнато обвинение в злоупотреба със служебно положение.
Ето и цялото изявление на крал Чарлз III:
"С дълбока тревога научих новината във връзка със злоупотребата със служебно положение на Андрю Маунтбатън-Уиндзор. Сега следва пълно, справедливо и задълбочено разследване от съответните власти. Както вече казах, те имат нашата пълна подкрепа и воля за съдействие. Нека бъда ясен: законите трябва да бъдат спазвани. Докато тече този процес, не е редно да правя каквито и да е допълнителни коментари по темата. Аз и семейството ми ще продължим да изпълняваме задълженията си."