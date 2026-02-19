БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Новородено бебе почина близо два часа след раждането си в...
Чете се за: 01:37 мин.
Възпоменателна церемония по повод 153 години от гибелта...
Чете се за: 01:45 мин.
Ще ударят ли САЩ Иран до 48 часа?
Чете се за: 04:25 мин.
ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
Чете се за: 01:00 мин.
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в...
Чете се за: 01:15 мин.
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.

Чжанян Нин спечели олимпийско злато на 1500 метра бързо пързаляне с кънки с нов олимпийски рекорд

Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
На Игрите в Пекин китаецът завърши седми в дисциплината.

Чжанян Нин
Снимка: БТА
Китайският състезател Чжанян Нин спечели злато на 1500 метра бързо пързаляне с кънки за мъже на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

26-годишният Нин постави олимпийски рекорд с време 1:41,98 минути и стана първият китаец, който печели олимпийска титла в тази дисциплина.

Общо четирима състезатели финишираха под досегашния олимпийски рекорд. Най-напред нидерландецът Йоп Венемарс оглави класирането с ново върхово олимпийско постижение от 1:43.05 минута, но след него трима състезатели бяха по-бързи: сънародникът му Кийлд Наус остана с бронза с 1:42.75, а втори е 21-годишният американец Джордан Столц с 1:42.75. За американеца това е трети медал от Милано/Кортина след двете златни отличия на 1000 метра и на 500 метра.

Но най-бърз бе китаецът Чжанян Нин, за когото това е най-големият успех на олимпийски игри, след като в Пекин 2022 бе пети на 1000 метра и седми на 1500 метра.

