Весела Лечева ще обжалва пред СAС решението на СГС да отмени избора на новото ръководство на БОК

Весела Лечева и нейният екип ще обжалват пред Софийския апелативен съд (САС) решението на състав на Софийския градски съд от днес да отмени избора на ново ръководство на Българския олимпийски комитет.

От екипа подчертават, че "днешното решение противоречи на актовете по решените вече търговско дело 685/2025 на ТО VI-3 състав при СГС и търговско дело 823/2025 на ТО VI-8 при СГС" - въпросните две дела са в полза на Лечева.

"Учудващо е как при една и съща фактическа обстановка различни съдебни състави могат да постановят и обосноват коренно различни решения", се казва още в изявлението, като решението по днешното дело е приело, че кандидатурата на Весела Лечева е подадена ден по-късно от крайния срок, което е нарушение на Устава на БОК.

Лечева получи мнозинството от гласовете в избора за председател на БОК срещу Стефка Костадинова на Общото събрание на организация на 19 март, но в последствие решенията на ОС бяха атакувани с осем жалби в съда.

В края на октомври друг състав на Софийски градски съд отхвърли исковете от федерацията по бадминтон и постанови, че всички решения от Общото събрание на БОК са валидни и законосъобразни, а на 17 ноември Весела Лечева и нейният екип спечелиха още едно дело срещу избора ѝ за председател на Българския олимпийски комитет по жалбата, заведена от Българската федерация по вдигане на тежести.