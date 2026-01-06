Латвия с шестима от НХЛ в състава за Олимпийските игри

Латвия ще разчита на сериозно присъствие от Северна Америка за Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д’Ампецо. В окончателния състав на балтийците попаднаха шестима състезатели, които през сезона се изявяват в Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Селекционерът Харис Витолинш определи група от 25 играчи за Игрите, които стартират на 6 февруари, а най-силно впечатление прави вратарският пост. Там са включени Елвис Мерзликинс от Кълъмбъс Блу Джакетс и Артюрс Шиловс от Питсбърг Пенгуинс – тандем, който дава стабилност и опит на латвийския тим.

В защитата единственият представител на НХЛ е Увис Балинскис от Флорида Пантърс, докато в нападение Латвия ще разчита на Родриго Аболс (Филаделфия Флайърс), Теди Блюгер (Ванкувър Канъкс) и Земгус Гиргенсонс (Тампа Бей Лайтнинг).

Останалата част от състава е балансирана между различни европейски и северноамерикански първенства – четирима играчи идват от Американската хокейна лига, осем се състезават в чешката Екстралига, по двама са активни в Германия и Финландия, а по един – в Австрия, Швейцария и Дания.

Латвия, чийто най-силен олимпийски резултат остава осмото място от Сочи 2014, ще бъде в група със САЩ, Германия и Дания.