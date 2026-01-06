БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Латвия с шестима от НХЛ в състава за Олимпийските игри

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Балтийците са група със САЩ, Германия и Дания.

Латвия хокей
Снимка: БТА
Слушай новината

Латвия ще разчита на сериозно присъствие от Северна Америка за Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д’Ампецо. В окончателния състав на балтийците попаднаха шестима състезатели, които през сезона се изявяват в Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Селекционерът Харис Витолинш определи група от 25 играчи за Игрите, които стартират на 6 февруари, а най-силно впечатление прави вратарският пост. Там са включени Елвис Мерзликинс от Кълъмбъс Блу Джакетс и Артюрс Шиловс от Питсбърг Пенгуинс – тандем, който дава стабилност и опит на латвийския тим.

В защитата единственият представител на НХЛ е Увис Балинскис от Флорида Пантърс, докато в нападение Латвия ще разчита на Родриго Аболс (Филаделфия Флайърс), Теди Блюгер (Ванкувър Канъкс) и Земгус Гиргенсонс (Тампа Бей Лайтнинг).

Останалата част от състава е балансирана между различни европейски и северноамерикански първенства – четирима играчи идват от Американската хокейна лига, осем се състезават в чешката Екстралига, по двама са активни в Германия и Финландия, а по един – в Австрия, Швейцария и Дания.

Латвия, чийто най-силен олимпийски резултат остава осмото място от Сочи 2014, ще бъде в група със САЩ, Германия и Дания.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
1
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Левовете в евро: Има ли проблеми при смяната на валутата в пощенските клонове?
2
Левовете в евро: Има ли проблеми при смяната на валутата в...
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите си в новата валута
3
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите си в...
България и еврото: Как се справят учениците с новата валута?
4
България и еврото: Как се справят учениците с новата валута?
Григор Димитров започна 2026 година с победа над Пабло Кареньо Буста
5
Григор Димитров започна 2026 година с победа над Пабло Кареньо Буста
На Богоявление: В цялата страна спазиха традицията за хвърлянето и спасяването на кръста
6
На Богоявление: В цялата страна спазиха традицията за хвърлянето и...

Най-четени

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Почина великият Димитър Пенев
2
Почина великият Димитър Пенев
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
3
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
4
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
5
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
6
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски

Още от: Още

Спортни новини 06.01.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 06.01.2026 г., 20:50 ч.
Владимир Зографски с рекордно постижение на "Четирите шанци" Владимир Зографски с рекордно постижение на "Четирите шанци"
Чете се за: 01:52 мин.
Стефани Стоева и Габриела Стоева започват годината като №1 в Европа Стефани Стоева и Габриела Стоева започват годината като №1 в Европа
Чете се за: 01:37 мин.
Фейгин и Златков ще представят България на европейското по фигурно пързаляне Фейгин и Златков ще представят България на европейското по фигурно пързаляне
Чете се за: 01:15 мин.
Спортни новини 06.01.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 06.01.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 05.01.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 05.01.2026 г., 20:50 ч.

Водещи новини

Започна изплащането на първите пенсии в евро
Започна изплащането на първите пенсии в евро
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Опашки пред пощите в Бургас: Пенсионерите получават първите си пенсии в евро Опашки пред пощите в Бургас: Пенсионерите получават първите си пенсии в евро
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Ивановден е! Ивановден е!
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Жълт и оранжев код за опасно време в различни райони на страната Жълт и оранжев код за опасно време в различни райони на страната
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Последна почит към Брижит Бардо - Сен тропе се сбогува с кино иконата
Чете се за: 00:40 мин.
Европа
Тръмп иска да купи Гренландия, но не изключва и използването на...
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Венецуела ще прехвърли петрол на САЩ
Чете се за: 01:00 мин.
По света
След срещата на "Коалицията на желаещите": САЩ се...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ