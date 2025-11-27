След полунощ депутатите, останали в НС, напуснаха сградата

Депутати, които бяха блокирани в парламента, докато отвън се провеждаше протест срещу бюджета за 2026 година, бяха изведени и напуснаха сградата. Те излязоха 45 минути след полунощ.

Протестът започна в 18.00 ч., когато протестиращите започнаха да се събират пред Народното събрание, а малко по-късно блокираха всички входове и изходи на сградата, за да не може депутатите, които разглеждаха в комисия бюджета за 2026 година, да напуснат сградата. Беше изградена и импровизирана барикада от контейнери за смет.

Трима полицаи са пострадали при изпълнение на служебните си задължения по опазване на обществения ред, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи.

Автор на видеото: Иван Кулин