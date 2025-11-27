БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След полунощ депутатите, останали в НС, напуснаха сградата

Тихомир Игнатов
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Депутати, които бяха блокирани в парламента, докато отвън се провеждаше протест срещу бюджета за 2026 година, бяха изведени и напуснаха сградата. Те излязоха 45 минути след полунощ.

Протестът започна в 18.00 ч., когато протестиращите започнаха да се събират пред Народното събрание, а малко по-късно блокираха всички входове и изходи на сградата, за да не може депутатите, които разглеждаха в комисия бюджета за 2026 година, да напуснат сградата. Беше изградена и импровизирана барикада от контейнери за смет.

Трима полицаи са пострадали при изпълнение на служебните си задължения по опазване на обществения ред, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи.

Автор на видеото: Иван Кулин

#блокада на НС #протест срещу бюджета #депутати

