Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание

Комисията по бюджет и финанси към парламента насрочи извънредно заседание в 12:20 часа, на което да бъдат разгледани на второ четене проектобюджетите на държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса за 2026 година.

Комисията беше свикана насред заседанието на депутатите в пленарна зала, което предизвика пререкания между народните представители в комисията. Към този час заседанието все още не е започнало по същество, като Асен Василев от ПП-ДБ многократно заяви, че няма да допусне тази комисия да бъде проведена по този начин, а не след края на пленарното заседание.

Венко Сабрутев от ПП-ДБ предложи процедура за отмяна на извънредното заседание на комисията, като предложението бе отхвърлено със 7 гласа "за" и 13 гласа "против". Впоследствие бе поискано прегласуване на същото предложение, което също бе отхвърлено с 12 гласа "против" и нито един "за".

Първоначалният час на заседанието на бюджетната комисия според програмата на сайта на парламента беше 14:15 часа.

По думите на Йордан Цонев от "ДПС - Ново начало" пленарното заседание е прекратено до приключване на извънредното заседание на бюджетната комисия.

Председателят на комисията Делян Добрев посочи, че няма да прекрати заседанието, тъй като рискува по този начин да наруши законите на страната.

Разглеждането на Законопроекта за държавния бюджет за 2026 година от бюджетната комисия на второ четене е насрочено за утре.

