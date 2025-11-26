БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Всеки четвърти пенсионер ще получи по 120 лева коледни...
Чете се за: 01:57 мин.
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова...
Чете се за: 00:42 мин.
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за...
Чете се за: 02:37 мин.
Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след...
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Запази

Заседанието беше свикано извънредно по-рано, но не започва по същество заради разногласия между депутатите

Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
Снимка: БТА
Слушай новината

Комисията по бюджет и финанси към парламента насрочи извънредно заседание в 12:20 часа, на което да бъдат разгледани на второ четене проектобюджетите на държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса за 2026 година.

Комисията беше свикана насред заседанието на депутатите в пленарна зала, което предизвика пререкания между народните представители в комисията. Към този час заседанието все още не е започнало по същество, като Асен Василев от ПП-ДБ многократно заяви, че няма да допусне тази комисия да бъде проведена по този начин, а не след края на пленарното заседание.

Венко Сабрутев от ПП-ДБ предложи процедура за отмяна на извънредното заседание на комисията, като предложението бе отхвърлено със 7 гласа "за" и 13 гласа "против". Впоследствие бе поискано прегласуване на същото предложение, което също бе отхвърлено с 12 гласа "против" и нито един "за".

Първоначалният час на заседанието на бюджетната комисия според програмата на сайта на парламента беше 14:15 часа.

По думите на Йордан Цонев от "ДПС - Ново начало" пленарното заседание е прекратено до приключване на извънредното заседание на бюджетната комисия.

Председателят на комисията Делян Добрев посочи, че няма да прекрати заседанието, тъй като рискува по този начин да наруши законите на страната.

Разглеждането на Законопроекта за държавния бюджет за 2026 година от бюджетната комисия на второ четене е насрочено за утре.

снимки: БТА

#Бюджет 2026 #комисия по бюджет и финанси

Последвайте ни

ТОП 24

ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на фискалната рамка на ЕС
1
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на...
Украйна одобри план за мир с Русия
2
Украйна одобри план за мир с Русия
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и избрали гората
3
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
4
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила
5
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни...
Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че второкласният път е в добро състояние
6
Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
2
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Дъжд и сняг в неделя
3
Дъжд и сняг в неделя
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
4
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
5
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
6
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери

Още от: Политика

Всеки четвърти пенсионер ще получи по 120 лева коледни добавки
Всеки четвърти пенсионер ще получи по 120 лева коледни добавки
ВМРО с протест пред парламента в защита на нападнатия български журналист в Скопие ВМРО с протест пред парламента в защита на нападнатия български журналист в Скопие
Чете се за: 01:17 мин.
Спорове в НС: Бюджет 2026, концесията на тотото и "Лукойл" скараха управляващи и опозиция Спорове в НС: Бюджет 2026, концесията на тотото и "Лукойл" скараха управляващи и опозиция
Чете се за: 06:27 мин.
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партия "Величие" Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партия "Величие"
Чете се за: 02:37 мин.
НА ЖИВО: Депутатите обсъждат на второ четене промени в Закона за опазване на околната среда НА ЖИВО: Депутатите обсъждат на второ четене промени в Закона за опазване на околната среда
Чете се за: 02:45 мин.
Божидар Божанов, ПП-ДБ: Този бюджет е системен риск за страната Божидар Божанов, ПП-ДБ: Този бюджет е системен риск за страната
Чете се за: 03:15 мин.

Водещи новини

Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партия "Величие" Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партия "Величие"
Чете се за: 02:37 мин.
Сигурност и правосъдие
Всеки четвърти пенсионер ще получи по 120 лева коледни добавки Всеки четвърти пенсионер ще получи по 120 лева коледни добавки
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Сарафов разпореди проверка на работата на Окръжна прокуратура - Плевен по делото за смъртта на Сияна Сарафов разпореди проверка на работата на Окръжна прокуратура - Плевен по делото за смъртта на Сияна
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Спорове в НС: Бюджет 2026, концесията на тотото и...
Чете се за: 06:27 мин.
У нас
Тръмп за мирния план за Украйна: Няма краен срок, това е добра...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
"Отиват си хора, докога това безхаберие": Протестиращи...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ