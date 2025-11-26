БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Протести в няколко сектора: медици, земеделци и социални служби с искания за по-високи заплати

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:17 мин.
Общество
Запази

Протестиращите предупредиха, че доходите им не отговарят на натоварването и отговорностите

служители сектор земеделие горско стопанство излязоха протест парламента
Слушай новината

Медици и служители от държавната администрация протестираха пред Народното събрание. Работещите в сектор земеделие и горско стопанство искат увеличение на заплатите. А в здравеопазването настояват за ясен механизъм, по който ще се разпределят допълнителните 260 милиона евро за заплати в бюджета на здравната каса. В обедната почивка на протест в цялата страна излязоха и работещите в агенциите за социално подпомагане, по заетостта и Главната инспекция по труда.

Средната заплата в агенциите по храните, горите, рибарство и аквакултури, службите по земеделие и инспекциите по околната среда и водите варира от 1500 до 1800 лева, твърдят протестиращите.

Стефан Георгиев, "Напоителни системи" – Перник: „Аз ви казах, че аз съм малко над минималната работна. Един да дойде за един месец депутат да му дам моята заплата да има разходи за ток, режийни, за път да пътува. Дали може той с тези пари да си купи дрехи, нещо друго.“

Дора Гаврилова, областна дирекция "Земеделие" – Кюстендил: „На експертно ниво говорим, не на ръководни длъжности — 1548 лева е средната заплата в областните дирекции. Вие ще прецените за какво стига тази заплата с трудов стаж над 20 години.“

От КТ "Подкрепа" искат в бюджета за догодина да бъдат заложени около 65 милиона евро за увеличение на възнагражденията.

Анелия Иванова, председател на НФ „ЗГС“ на КТ “Подкрепа“: „Тази година увеличението на заплатите беше по-малко от 5%. Категорично сме против следващата година да замръзнат заплатите на това положение. Тези хора не искат милиарди. Става дума за увеличение на работните заплати от порядъка на още 1000 лева, за да могат да посрещнат ежедневните си нужди.“

20% увеличение на заплатите поискаха и медицинските сестри, които работят в училищните кабинети и детските градини и ясли. В момента те получават около 1300 лева.

Елина Димитрова, мед. сестра в училище в Кърджали: „Ние също заслужаваме да ни чуят, да ни видят. Няма по-голяма отговорност от детския живот — от едно детенце, което не може да каже къде го боли. Ние заслужаваме да имаме увеличение, не смешни 5%, което е унизително.“

Росица Палешникова, председател на Медицинска федерация КТ "Подкрепа": „Винаги за тях няма пари. Единният разходен стандарт се увеличава от 2 до 54%, но децата намаляват и заплатите им стоят по 3–4 години на едни и същи нива.“

От федерацията искат и увеличение на заплатите в спешните центрове, психиатрии и здравните инспекции.

В обедната почивка на протест в цялата страна излязоха и служители от Инспекцията по труда и агенциите за социално подпомагане и по заетостта. Те също искат 20% увеличение на заплатите.

Кремена Атанасова, председател на САС "Подкрепа": „В трите институции има заплати от порядъка на 1500–1600 лева брутни, което сами разбирате, че след удръжките означава 1300 лева, с които тези хора трябва да живеят и да хранят семейства.“

Росен Русанов – инспектор в Инспекцията по труда – Русе: „Стресът е изключително голям. Конфликтните ситуации са постоянни.“

„Ние не сме онези чантаджии, не сме хрантутниците. Ние сме обикновени служители, които полагат достоен, честен труд и желаят достойно възнаграждение.“

Протестиращите заплашиха с ефективни стачки, ако властта не чуе исканията им.

#за по-високи заплати #служители #протест

