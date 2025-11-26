Съдът освободи от ареста Никола Барбутов

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Карина Караньотова от Карина Караньотова
Всичко от автора
У нас
СГС наложи на бившия зам.-кмет на Столичната община мярка за неотклонение "домашен арест"

бившият зам кмет софия никола барбутов излиза домашен арест
Софийският градски съд наложи на бившия зам.-кмет на Столичната община мярка за неотклонение "домашен арест".

Според съда не са налице нови доказателства, че има вероятност Никола Барбутов да извърши ново престъпление.

Като мотиви за по-леката мярка съдът посочи чистото му съдебно минало, липсата на опасност да се укрие и липсата на вероятност да извърши ново престъпление.

Отделно съдът посочи, че подсъдимият има и две деца, и семейство.

Барбутов беше в ареста от края на юни, когато беше задържан и обвинен.

На 12 септември СГС реши той да остане в ареста заедно с Петър Рафаилов – външен експерт, назначен да подпомага администрацията по процедурите за обществени поръчки.

Двамата са обвиняеми за участие в организирана престъпна група за длъжностни престъпления и подкупи.

Според прокуратурата Никола Барбутов оказвал натиск върху районните кметове на "Люлин" и "Младост", за да изберат определени фирми в обществени поръчки.

След ареста на Барбутов Кирил Петков се оттегли като съпредседател на "Продължаваме Промяната" и подаде оставка като депутат. Днес Петков беше в залата.

Според СГС има обосновано предположение Барбутов да е съпричастен и към трите обвинения, които са му повдигнати.

Дали престъпленията са извършени ще се установява тепърва в същинската фаза на делото.

