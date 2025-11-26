БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът освободи от ареста Никола Барбутов
Чете се за: 01:50 мин.
От 1 декември парламентът се отказва от паркинга на...
Чете се за: 01:42 мин.
Всеки четвърти пенсионер ще получи по 120 лева коледни...
Чете се за: 01:57 мин.
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова...
Чете се за: 00:42 мин.
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за...
Чете се за: 02:37 мин.
Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след...
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Дипломатически совалки в търсене на мир: Пратеници на Тръмп заминават за Киев и Москва

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Запази

Разнопосочни са сигналите, които идват от Киев, Вашингтон и Москва

дипломатически совалки търсене мир пратеници тръмп заминават киев москва
Слушай новината

Дипломатически совалки в опит да бъде постигнато съгласие за мирно споразумение за Украйна - Вашингтон изпраща свои представители в Киев и Москва.

До дни за украинската столица ще отпътува най-висшият военен от американските сухопътни сили Дан Дрискол, а за руската специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф.

Разнопосочни са сигналите, които идват от Киев, Вашингтон и Москва. Володимир Зеленски иска среща с Доналд Тръмп, за да обсъдят преработения мирен план, който включва повече украински и европейски искания.

Американският президент отмени крайния срок за съгласие от украинска страна, който сам беше определил - четвъртък.

От Кремъл казват, че разговорите за мир са сериозни и процесът продължава. По думите на говорителя на Путин - Дмитрий Песков, много хора ще се опитат да провалят преговорите.

След първоначалния срок - четвъртък - Деня на благодарността, дойде нов - "до дни". Реториката на Доналд Тръмп за отговор от страна на Украйна дали приема плана за мир на Вашингтон се смени след активните преговори в Женева и Абу Даби от изминалите дни.

От 28 точките бяха намалени. Без да се съобщава официално какви точно са промените, всички страни са категорични, че са "сериозни" и че засягат въпроса за разширяването на НАТО, окупираните украински територии и числеността на армията на Украйна.

Доналд Тръмп определи развитието от изминалите дни като "огромен напредък", макар да остават разминавания.

"Няма краен срок. За мен крайният срок е когато всичко приключи", заяви американският президент.

Без да уточнява кога точно Тръмп каза, че изпраща в Киев Дан Дрискол, а в Москва - Стив Уиткоф.

Името на специалния пратеник е замесено в разгорелия се с нова сила скандал - Русия ли е истинския автор на мирния план?

Агенция Блумбърг разпространи телефонен разговор между Уиткоф и съветника на Путин Юрий Ушаков, в който американецът дава съвети как точно мирното предложение да бъде представено на Тръмп, за да срещне одобрението му. На въпрос защо планът е бил много повече в полза на Русия, Тръмп отговори така:

"Това беше просто карта. Не беше план, а концепция", подчерта американският президент.

От Кремъл потвърдиха, че очакват визитата на Уиткоф. Говорителят на Путин - Дмитрий Песков, обаче каза пред журналисти, че твърденията за скорошно сключване на споразумение са силно преувеличени.

"Планът за мир не е обсъждан в детайли с никого все още. Видяхме го, беше ни предоставен, но не са проведени никакви разговори", коментира Юрий Ушаков, съветник на Владимир Путин.

Руският президент заяви, че според него Съединените щати разбират колко сложно е да бъде решен конфликтът в Украйна.

"Вървим в посока на постигането на приемливи и търсени от нас резултати в Украйна по мирен път", обяви Владимир Путин.

За украинците реалността остава непроменена - най-малко 19 са ранени при поредна руска среднощна атака - този път в Запорожие.

#Доналд Тръмп # Володимир Зеленски #войната в Украйна #Владимир Путин #преговори за мир

Последвайте ни

ТОП 24

ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на фискалната рамка на ЕС
1
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
2
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
3
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила
4
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни...
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партия "Величие"
5
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами...
Като на филм: Италианец се преструвал на покойната си майка
6
Като на филм: Италианец се преструвал на покойната си майка

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
3
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
4
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
5
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Александър Димитров: Ще станем футболна нация, когато се обединим и подкрепяме
6
Александър Димитров: Ще станем футболна нация, когато се обединим и...

Още от: Европа

ЕС продължава със санкциите срещу Русия: Извънредна среща на външните министри
ЕС продължава със санкциите срещу Русия: Извънредна среща на външните министри
Радан Кънев, евродепутат: Изходът на войната трябва да гарантира, че Украйна няма да бъде сателитна държава Радан Кънев, евродепутат: Изходът на войната трябва да гарантира, че Украйна няма да бъде сателитна държава
Чете се за: 02:07 мин.
Евродепутатът Светослав Стоянов: Планът на Тръмп е най-близо до мирното решение за Украйна Евродепутатът Светослав Стоянов: Планът на Тръмп е най-близо до мирното решение за Украйна
Чете се за: 02:15 мин.
Цветелина Пенкова, евродепутат: Европа трябва да засили дипломатическите си усилия Цветелина Пенкова, евродепутат: Европа трябва да засили дипломатическите си усилия
Чете се за: 03:07 мин.
ЕП прие бюджета на ЕС за 2026 г. ЕП прие бюджета на ЕС за 2026 г.
Чете се за: 02:47 мин.
В очакване на Зимните олимпийски игри: В Гърция започна церемонията по запалване на огъня В очакване на Зимните олимпийски игри: В Гърция започна церемонията по запалване на огъня
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

Съдът освободи от ареста Никола Барбутов
Съдът освободи от ареста Никола Барбутов
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
От 1 декември парламентът се отказва от паркинга на площад "Св. Александър Невски" От 1 декември парламентът се отказва от паркинга на площад "Св. Александър Невски"
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Сарафов разпореди проверка на работата на прокуратурата в Плевен по делото за смъртта на Сияна Сарафов разпореди проверка на работата на прокуратурата в Плевен по делото за смъртта на Сияна
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Протест срещу реформата в паркирането в София Протест срещу реформата в паркирането в София
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
ЕП прие бюджета на ЕС за 2026 г.
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Спорове в НС: Бюджет 2026, концесията на тотото и...
Чете се за: 06:27 мин.
У нас
Ще бъде ли продължена филмовата поредица "Сам вкъщи" с...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ