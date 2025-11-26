Дипломатически совалки в търсене на мир: Пратеници на Тръмп заминават за Киев и Москва

Дипломатически совалки в опит да бъде постигнато съгласие за мирно споразумение за Украйна - Вашингтон изпраща свои представители в Киев и Москва.

До дни за украинската столица ще отпътува най-висшият военен от американските сухопътни сили Дан Дрискол, а за руската специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф.

Разнопосочни са сигналите, които идват от Киев, Вашингтон и Москва. Володимир Зеленски иска среща с Доналд Тръмп, за да обсъдят преработения мирен план, който включва повече украински и европейски искания.

Американският президент отмени крайния срок за съгласие от украинска страна, който сам беше определил - четвъртък.

От Кремъл казват, че разговорите за мир са сериозни и процесът продължава. По думите на говорителя на Путин - Дмитрий Песков, много хора ще се опитат да провалят преговорите.

След първоначалния срок - четвъртък - Деня на благодарността, дойде нов - "до дни". Реториката на Доналд Тръмп за отговор от страна на Украйна дали приема плана за мир на Вашингтон се смени след активните преговори в Женева и Абу Даби от изминалите дни.

От 28 точките бяха намалени. Без да се съобщава официално какви точно са промените, всички страни са категорични, че са "сериозни" и че засягат въпроса за разширяването на НАТО, окупираните украински територии и числеността на армията на Украйна.

Доналд Тръмп определи развитието от изминалите дни като "огромен напредък", макар да остават разминавания.

"Няма краен срок. За мен крайният срок е когато всичко приключи", заяви американският президент.

Без да уточнява кога точно Тръмп каза, че изпраща в Киев Дан Дрискол, а в Москва - Стив Уиткоф.

Името на специалния пратеник е замесено в разгорелия се с нова сила скандал - Русия ли е истинския автор на мирния план?

Агенция Блумбърг разпространи телефонен разговор между Уиткоф и съветника на Путин Юрий Ушаков, в който американецът дава съвети как точно мирното предложение да бъде представено на Тръмп, за да срещне одобрението му. На въпрос защо планът е бил много повече в полза на Русия, Тръмп отговори така:

"Това беше просто карта. Не беше план, а концепция", подчерта американският президент.

От Кремъл потвърдиха, че очакват визитата на Уиткоф. Говорителят на Путин - Дмитрий Песков, обаче каза пред журналисти, че твърденията за скорошно сключване на споразумение са силно преувеличени.

"Планът за мир не е обсъждан в детайли с никого все още. Видяхме го, беше ни предоставен, но не са проведени никакви разговори", коментира Юрий Ушаков, съветник на Владимир Путин.

Руският президент заяви, че според него Съединените щати разбират колко сложно е да бъде решен конфликтът в Украйна.

"Вървим в посока на постигането на приемливи и търсени от нас резултати в Украйна по мирен път", обяви Владимир Путин.

За украинците реалността остава непроменена - най-малко 19 са ранени при поредна руска среднощна атака - този път в Запорожие.