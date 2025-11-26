Общината премахва графитите от паметниците в Шумен

Неизвестни художници са се упражнявали в рисуването на фигури върху паметниците, издигнати в чест на достойни шуменци. Опитите за рисунки са из целия град – върху паметници, стени на обществени сгради. За почистването се използва само вода, която не уврежда камъка.

Александър Стойчев: "С вряла вода, варова машина, с вряла вода, 100 градуса, като пара. С врялата вода …и ги почиства. Може и с химия, но химията влиза в камъка и после почва да става на петна целият камък. Това е най-добрият вариант за почистване на графити".

Миенето започна от паметните колони на загиналите във войните от Шуменска област, продължи с почистването на симетрично разположените колони на входа на Градската градина и парка "Кьошковете" и останалите паметници.