Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на...
Чете се за: 06:10 мин.
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е...
Чете се за: 01:15 мин.
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи...
Чете се за: 00:30 мин.
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна...
Чете се за: 01:50 мин.
Правителството оттегля проектобюджета
Чете се за: 02:57 мин.
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Чете се за: 00:35 мин.

Общината премахва графитите от паметниците в Шумен

от БНТ , Репортер: Здравка Русева
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Неизвестни художници са се упражнявали в рисуването на фигури върху паметниците, издигнати в чест на достойни шуменци. Опитите за рисунки са из целия град – върху паметници, стени на обществени сгради. За почистването се използва само вода, която не уврежда камъка.

Александър Стойчев: "С вряла вода, варова машина, с вряла вода, 100 градуса, като пара. С врялата вода …и ги почиства. Може и с химия, но химията влиза в камъка и после почва да става на петна целият камък. Това е най-добрият вариант за почистване на графити".

Миенето започна от паметните колони на загиналите във войните от Шуменска област, продължи с почистването на симетрично разположените колони на входа на Градската градина и парка "Кьошковете" и останалите паметници.

Още от: Регионални

Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи (СНИМКИ и ВИДЕО)
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи (СНИМКИ и ВИДЕО)
Срещу измамите с евро: Какви мерки предприемат властите във Варна Срещу измамите с евро: Какви мерки предприемат властите във Варна
Чете се за: 01:27 мин.
Обилните валежи наводниха улици, мостове и мазета в общините Сандански и Петрич Обилните валежи наводниха улици, мостове и мазета в общините Сандански и Петрич
Чете се за: 01:30 мин.
Кола се вряза във витрината на аптека в Пловдив (СНИМКИ) Кола се вряза във витрината на аптека в Пловдив (СНИМКИ)
Чете се за: 01:30 мин.
Засилени проверки на рибата преди Никулден: Институциите следят произхода и качеството Засилени проверки на рибата преди Никулден: Институциите следят произхода и качеството
Чете се за: 01:47 мин.
Измамник се опита да плати таксито си във Варна с фалшива банкнота от 20 евро Измамник се опита да плати таксито си във Варна с фалшива банкнота от 20 евро
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Гледат мярката на кмета на Варна Благомир Коцев (ВИДЕО)
Гледат мярката на кмета на Варна Благомир Коцев (ВИДЕО)
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи (СНИМКИ и ВИДЕО) Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1 000 000 левкоцита Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1 000 000 левкоцита
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Съдът назначи нова автотехническа експертиза по делото за смъртта...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Обрат по бюджетната процедура: Управляващите изтеглят план-сметката
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
Пеевски: Искат ли да блокирам парламента всеки ден и да ги викам долу?
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
"Космическа пеперуда" запечата телескоп в Чили
Чете се за: 01:15 мин.
По света
