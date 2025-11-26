БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът освободи от ареста Никола Барбутов
Чете се за: 01:50 мин.
От 1 декември парламентът се отказва от паркинга на...
Чете се за: 01:42 мин.
Всеки четвърти пенсионер ще получи по 120 лева коледни...
Чете се за: 01:57 мин.
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова...
Чете се за: 00:42 мин.
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за...
Чете се за: 02:37 мин.
Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след...
Чете се за: 02:37 мин.

Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание

У нас
Лидери на "Продължаваме Промяната" излязоха при недоволните

Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
Протест срещу Бюджет 2026 се събра пред парламента още в следобедните часове.

Лидери на "Продължаваме Промяната" излязоха при недоволните.

Николай Денков призова протестиращите да направят жива верига около парламента и да блокират изходите на сградата на Народното събрание и при излизане на депутатите да им благодарят за приетия бюджет.

Недоволството е заради увеличението на осигурителните вноски с 2% пункта.

Смятат, че това ще се отрази най-негативно на малкия и среден бизнес.

Вижте още в прякото включване на Иво Никодимов.

#Бюджет 2026 # Народно събрание #Парламент #протест

