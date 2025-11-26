Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание

Протест срещу Бюджет 2026 се събра пред парламента още в следобедните часове.

Лидери на "Продължаваме Промяната" излязоха при недоволните.

Снимки: БГНЕС

Николай Денков призова протестиращите да направят жива верига около парламента и да блокират изходите на сградата на Народното събрание и при излизане на депутатите да им благодарят за приетия бюджет.

Недоволството е заради увеличението на осигурителните вноски с 2% пункта.

Смятат, че това ще се отрази най-негативно на малкия и среден бизнес.

Вижте още в прякото включване на Иво Никодимов.