Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание

Лидери на "Продължаваме Промяната" излязоха при недоволните
Протест срещу Бюджет 2026 се събра пред парламента още в следобедните часове.
Лидери на "Продължаваме Промяната" излязоха при недоволните.
Снимки: БГНЕС
Николай Денков призова протестиращите да направят жива верига около парламента и да блокират изходите на сградата на Народното събрание и при излизане на депутатите да им благодарят за приетия бюджет.
Недоволството е заради увеличението на осигурителните вноски с 2% пункта.
Смятат, че това ще се отрази най-негативно на малкия и среден бизнес.
