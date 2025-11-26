БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът освободи от ареста Никола Барбутов
Чете се за: 01:50 мин.
От 1 декември парламентът се отказва от паркинга на...
Чете се за: 01:42 мин.
Всеки четвърти пенсионер ще получи по 120 лева коледни...
Чете се за: 01:57 мин.
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова...
Чете се за: 00:42 мин.
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за...
Чете се за: 02:37 мин.
Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след...
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Отзук от парламента: При какви условия ще се проведе концесията на тотото?

Ирина Цонева от Ирина Цонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Запази

Идеята държавният тотализатор да бъде даден на концесия е по предложение на Министерството на младежта и спорта

живо съветът съвместно управление заседава ротацията председателя парламента
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

Идеята държавният тотализатор да бъде даден на концесия е по предложение на Министерството на младежта и спорта. Това стана ясно след брифинг в парламента на спортния министър и другите вносители от ГЕРБ-СДС, "БСП - Обединена левица" и "ДПС - Ново начало". Целта – повече средства за спорт, инфраструктура и младежки дейности. От опозицията определиха този план като пореден опит за кражба от страна на управляващите. Идеята за концесия е вследствие на десетмесечен анализ, отчел сериозно разминаване между печалбите на държавната лотария и тези в частния хазартен сектор.

На фона на 44 милиарда лева оборотът на хазарта, 2 милиарда печалбите, тотото генерира едва 70 милиона. Това е и една от основните причини от министерството на младежта и спорта да предложат то да бъде дадено на концесия.

Иван Пешев - министър на младежта и спорта: "По този начин даваме възможност на големи международни компании, които оперират в лотарийния бизнес."

Целта е да се увеличат средствата за спорта, обясни министърът. Драгомир Стойнев увери, че БСТ остава държавен и обяви три задължителни условия за евентуалната концесия:

Драгомир Стойнев - "БСП - Обединена левица": „Първо – голям оператор с нужния опит и оборот. Второ – концесионното възнаграждение да бъде минимум два пъти по-голямо от сегашното… Ако е по-малко от 240 милиона, няма да има концесия. Трето – всички работни места да бъдат запазени.“

Ако дори едно от тези условия не е изпълнено, концесия няма да има подчерта Стойнев.

Делян Добрев - ГЕРБ-СДС: "Не съм вярвал, че ще се съглася с Драго Стойнев. Не разбирам защо опозицията е против. Все доказваме, че не е добър стопанин и вие самите го чухте от резултатите, които сподели с вас министърът. Не може частният сектор да прави 2 милиарда печалба, а държавната лотария да прави 70 милиона. Това е като: 2000 лева взема един, 70 лева взема друг, за да им е ясно на хората. И наистина имаме съмнение за лобизъм в полза на частните оператори от страна на опозицията."

С 2 милиарда печалба могат да се купят много депутати обясни още Добрев, изрази съмнение, че с тези 2 милиарда печалба се прави опит да се купят много депутати. А Йордан Цонев увери:

Йордан Цонев - "ДПС- Ново начало": "Офшорни фирми няма да могат да участват."

От опозицията обаче обвиниха управляващите и тези, които ги подкрепят, в пореден опит за грабеж.

Ивайло Мирчев - ПП-ДБ: "Тото е бащиния на Пеевски, от там е тръгнало цялото семейство. Очевидно иска да си го вземе тотото. В момента си има монопол и е ясна каква е схемата – даване на концесия на частен оператор, тоест харизва се на тотото на 1 частен оператор, който ще има монопол, ще може да си прави каквото си иска и отново ще текат едни десетки стотици милиони лева ясно в каква посока."

Костадин Костадинов - лидер на "Възраждане": "Нашите управляващи може би са тръгнали по пътя да продадат окончателно всичко, защото пари в бюджета няма, наистина няма."

Отговори им лидерът на ГЕРБ:

Бойко Борисов - лидер на ГЕРБ: "Това е публична процедура и когато се обяви, че концесионната такса е минимум двойна от това, което сега изкарва тотото и на спортистите им се обясни, че двойно по-големи пари ще отидат директно при спорта, нищо тайно няма."

Сега се очаква международен екип да подготви правната рамка и механизма за евентуална процедура.

#концесия на тотото #тото

Последвайте ни

ТОП 24

Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
1
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на фискалната рамка на ЕС
2
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
3
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила
4
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни...
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партия "Величие"
5
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами...
Като на филм: Италианец се преструвал на покойната си майка
6
Като на филм: Италианец се преструвал на покойната си майка

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
3
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
4
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
5
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Александър Димитров: Ще станем футболна нация, когато се обединим и подкрепяме
6
Александър Димитров: Ще станем футболна нация, когато се обединим и...

Още от: Политика

Правителството избра балансиран подход за ограничаване на достъпа до имотните партиди
Правителството избра балансиран подход за ограничаване на достъпа до имотните партиди
Освободиха председателя на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" Освободиха председателя на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
Чете се за: 00:25 мин.
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
Чете се за: 05:10 мин.
Всеки четвърти пенсионер ще получи по 120 лева коледни добавки Всеки четвърти пенсионер ще получи по 120 лева коледни добавки
Чете се за: 01:57 мин.
ВМРО с протест пред парламента в защита на нападнатия български журналист в Скопие ВМРО с протест пред парламента в защита на нападнатия български журналист в Скопие
Чете се за: 01:17 мин.
Спорове в НС: Бюджет 2026, концесията на тотото и "Лукойл" скараха управляващи и опозиция Спорове в НС: Бюджет 2026, концесията на тотото и "Лукойл" скараха управляващи и опозиция
Чете се за: 06:27 мин.

Водещи новини

Съдът освободи от ареста Никола Барбутов
Съдът освободи от ареста Никола Барбутов
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
От 1 декември парламентът се отказва от паркинга на площад "Св. Александър Невски" От 1 декември парламентът се отказва от паркинга на площад "Св. Александър Невски"
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Сарафов разпореди проверка на работата на прокуратурата в Плевен по делото за смъртта на Сияна Сарафов разпореди проверка на работата на прокуратурата в Плевен по делото за смъртта на Сияна
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Протест срещу реформата в паркирането в София Протест срещу реформата в паркирането в София
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
ЕП прие бюджета на ЕС за 2026 г.
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Спорове в НС: Бюджет 2026, концесията на тотото и...
Чете се за: 06:27 мин.
У нас
Ще бъде ли продължена филмовата поредица "Сам вкъщи" с...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ