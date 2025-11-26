Отзук от парламента: При какви условия ще се проведе концесията на тотото?

Идеята държавният тотализатор да бъде даден на концесия е по предложение на Министерството на младежта и спорта. Това стана ясно след брифинг в парламента на спортния министър и другите вносители от ГЕРБ-СДС, "БСП - Обединена левица" и "ДПС - Ново начало". Целта – повече средства за спорт, инфраструктура и младежки дейности. От опозицията определиха този план като пореден опит за кражба от страна на управляващите. Идеята за концесия е вследствие на десетмесечен анализ, отчел сериозно разминаване между печалбите на държавната лотария и тези в частния хазартен сектор.

На фона на 44 милиарда лева оборотът на хазарта, 2 милиарда печалбите, тотото генерира едва 70 милиона. Това е и една от основните причини от министерството на младежта и спорта да предложат то да бъде дадено на концесия.

Иван Пешев - министър на младежта и спорта: "По този начин даваме възможност на големи международни компании, които оперират в лотарийния бизнес."

Целта е да се увеличат средствата за спорта, обясни министърът. Драгомир Стойнев увери, че БСТ остава държавен и обяви три задължителни условия за евентуалната концесия:

Драгомир Стойнев - "БСП - Обединена левица": „Първо – голям оператор с нужния опит и оборот. Второ – концесионното възнаграждение да бъде минимум два пъти по-голямо от сегашното… Ако е по-малко от 240 милиона, няма да има концесия. Трето – всички работни места да бъдат запазени.“

Ако дори едно от тези условия не е изпълнено, концесия няма да има подчерта Стойнев.

Делян Добрев - ГЕРБ-СДС: "Не съм вярвал, че ще се съглася с Драго Стойнев. Не разбирам защо опозицията е против. Все доказваме, че не е добър стопанин и вие самите го чухте от резултатите, които сподели с вас министърът. Не може частният сектор да прави 2 милиарда печалба, а държавната лотария да прави 70 милиона. Това е като: 2000 лева взема един, 70 лева взема друг, за да им е ясно на хората. И наистина имаме съмнение за лобизъм в полза на частните оператори от страна на опозицията."

С 2 милиарда печалба могат да се купят много депутати обясни още Добрев, изрази съмнение, че с тези 2 милиарда печалба се прави опит да се купят много депутати. А Йордан Цонев увери:

Йордан Цонев - "ДПС- Ново начало": "Офшорни фирми няма да могат да участват."

От опозицията обаче обвиниха управляващите и тези, които ги подкрепят, в пореден опит за грабеж.

Ивайло Мирчев - ПП-ДБ: "Тото е бащиния на Пеевски, от там е тръгнало цялото семейство. Очевидно иска да си го вземе тотото. В момента си има монопол и е ясна каква е схемата – даване на концесия на частен оператор, тоест харизва се на тотото на 1 частен оператор, който ще има монопол, ще може да си прави каквото си иска и отново ще текат едни десетки стотици милиони лева ясно в каква посока." Костадин Костадинов - лидер на "Възраждане": "Нашите управляващи може би са тръгнали по пътя да продадат окончателно всичко, защото пари в бюджета няма, наистина няма."

Отговори им лидерът на ГЕРБ:

Бойко Борисов - лидер на ГЕРБ: "Това е публична процедура и когато се обяви, че концесионната такса е минимум двойна от това, което сега изкарва тотото и на спортистите им се обясни, че двойно по-големи пари ще отидат директно при спорта, нищо тайно няма."

Сега се очаква международен екип да подготви правната рамка и механизма за евентуална процедура.