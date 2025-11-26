Новините 26.11.2025 г,

Акценти за деня:

НАУКА

България помага на учени по целия свят да изследват Световния океан

Нов доклад на Международната мрежа за океански наблюдения посочва България като една от страните, активно наблюдаващи Световния океан. Учени от Института по океанология към БАН, Софийския университет и Националния институт по метеорология и хидрология използват специални плаващи уреди, които събират данни за водата в Черно море. Така нашата страна помага на учените по целия свят да разбират как се променя океанът и как климатът му влияе.

Национална студентска олимпиада по компютърна математика

Студенти от Софийския университет спечелиха 5 златни, 5 сребърни и 1 бронзов медал на Националната студентска олимпиада по компютърна математика „Академик Стефан Додунеков“.

КУЛТУРА

Нова детска програма в Смолянския планетариум

В Смолянския планетариум стартира новата детска анимационна програма „Коледни съзвездия“. Програмата е дублирана на български език с гласовете на актьори от Родопския драматичен театър в Смолян.

Стотици дронове изрисуваха картини на Дейвид Хокни в Брадфорд

В британския град Брадфорд, стотици дронове нарисуваха в небето картини на известния художник Дейвид Хокни. Шоуто, наречено „Хокни рисува небето“, включва 600 дрона.

Стотици мариачи отбелязаха празника на своята поктовителка в Мексико Сити

Стотици мариачи се събраха в Мексико Сити, за да отпразнуват деня на Света Сесилия, покровителката на музикантите. Празникът започна на площад Гарибалди с традиционни песни, последвани от литургия и шествие до базиликата на Дева Мария от Гуадалупе.

СПОРТ

Пуснаха в продажба билетите за ЦСКА – Спартак Варна

Пуснаха в продажба билетите за феновета на ЦСКА за мача срещу Спартак Варна от 17-и кръг на Първа лига. Мачът ще се проведе на 29 ноември от 17:30 часа на стадион „Спартак“ във Варна.

Радослав Росенов донесе първи медал за България от Европейското първенство по бокс

Радослав Росенов донесе първия медал за България на Европейското първенство по бокс до 23 години. Трикратният европейски шампион в категория до 60 кг се класира за полуфиналите на първенството в Будапеща.

Никола Цолов ще дебютира във Формула 2

Българският пилот Никола Цолов ще дебютира във Формула 2 с отбора на Campos Racing. Той ще участва в последните два старта за сезон 2025 – в Катар (29 и 30 ноември) и в Абу Даби (5 до 7 декември). Цолов замества испанския пилот Пепе Марти, който напуска шампионата, за да се състезава във Формула Е.

Как се играе дрон футбол?

България направи исторически дебют на Първото световно първенство по дрон футбол в Шанхай, Китай, в което участваха 305 състезатели от 18 държави. Разказваме ви как се играе този спорт и защо предизвиква такъв интерес.