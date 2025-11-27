Терористичен акт във Вашингтон: Двама души от Националната гвардия са в критично състояние

Заподозряният за стрелбата по двама души от националната гвардия във Вашингтон е идентифициран като 29-годишен афганистанец.



Атаката се разследва като акт на тероризъм. Заподозряният е пристигнал в страната през 2021 по бежанска програма за афганистанци, помогнали на Вашингтон във войната с талибаните. Президентът Доналд Тръмп заяви, че ще бъдат проверени всички афганистанци, дошли в Щатите по време на мандата на Джо Байдън. Двамата простреляни от Националната гвардия продължават да се борят за живота си. Мобилизирани са 500 войници в столицата в отговор на атаката.