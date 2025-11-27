БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Терористичен акт във Вашингтон: Двама души от Националната гвардия са в критично състояние

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
САЩ и Канада
Запази

Заподозряният за стрелбата във Вашингтон е идентифициран като 29-годишен афганистанец

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Заподозряният за стрелбата по двама души от националната гвардия във Вашингтон е идентифициран като 29-годишен афганистанец.

Атаката се разследва като акт на тероризъм. Заподозряният е пристигнал в страната през 2021 по бежанска програма за афганистанци, помогнали на Вашингтон във войната с талибаните. Президентът Доналд Тръмп заяви, че ще бъдат проверени всички афганистанци, дошли в Щатите по време на мандата на Джо Байдън. Двамата простреляни от Националната гвардия продължават да се борят за живота си. Мобилизирани са 500 войници в столицата в отговор на атаката.

#Национална гвардия #САЩ #терористичен акт

Последвайте ни

ТОП 24

ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
1
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
2
Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има ранени полицаи (ВИДЕО)
3
Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има...
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партия "Величие"
4
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами...
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
5
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
Протест срещу реформата в паркирането в София
6
Протест срещу реформата в паркирането в София

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
3
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
4
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
5
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
6
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...

Още от: По света

Пожар в Хонг Конг: Най-малко 44 жертви
Пожар в Хонг Конг: Най-малко 44 жертви
Унгария ще помага на Сърбия с петролни продукти Унгария ще помага на Сърбия с петролни продукти
Чете се за: 03:12 мин.
Двама военнослужещи от Националната гвардия са простреляни близо до Белия дом Двама военнослужещи от Националната гвардия са простреляни близо до Белия дом
Чете се за: 01:35 мин.
Молдова връчи протестна нота след поредно навлизане на руски дронове Молдова връчи протестна нота след поредно навлизане на руски дронове
Чете се за: 00:47 мин.
Запалиха олимпийския огън за Зимните игри в Милано - Кортина през 2026 Запалиха олимпийския огън за Зимните игри в Милано - Кортина през 2026
Чете се за: 01:10 мин.
Урсула фон дер Лайен: Европа ще подкрепя Украйна безкомпромисно Урсула фон дер Лайен: Европа ще подкрепя Украйна безкомпромисно
Чете се за: 03:47 мин.

Водещи новини

Нощ на напрежение пред парламента: Блокада, напрежение и ранени полицаи
Нощ на напрежение пред парламента: Блокада, напрежение и ранени...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Бюджет 2026 влиза за обсъждане на второ четене във финансовата комисия Бюджет 2026 влиза за обсъждане на второ четене във финансовата комисия
Чете се за: 01:15 мин.
Политика
След спецоперацията на Антикорупционната комисия: Очакват се подробности по разследването срещу "Величие" След спецоперацията на Антикорупционната комисия: Очакват се подробности по разследването срещу "Величие"
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Окръжният съд във Варна решава дали да пусне от ареста Благомир Коцев Окръжният съд във Варна решава дали да пусне от ареста Благомир Коцев
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Вицепрезидентът Йотова: Никога досега бюджет не е приеман при...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
След полунощ депутатите, останали в НС, напуснаха сградата
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Пожар в Хонг Конг: Най-малко 44 жертви
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Терористичен акт във Вашингтон: Двама души от Националната гвардия...
Чете се за: 00:42 мин.
САЩ и Канада
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ