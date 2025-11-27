Окръжният съд във Варна решава дали да пусне от ареста Благомир Коцев

Окръжният съд във Варна ще гледа мярката за неотклонение на кмета на града Благомир Коцев. Защитата му настоява той да бъде освободен с мярка „подписка“.

В началото на седмицата Коцев беше преместен във Варненския затвор, след като ВКС реши делото срещу него и другите четирима обвиняеми да се гледа в морската столица. До развръзката се стигна, след като СГС прекрати производството срещу варненския кмет. Благомир Коцев е подсъдим за участие в престъпен сговор, поискани подкупи и принуда с цел имотна облага. Според прокуратурата Коцев е действал заедно с другите четирима обвиняеми по делото – общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, пиар експертът на Коцев и бизнесменът Ивайло Маринов. Благомир Коцев беше арестуван на 8 юли при акция на Комисията за противодействие на корупцията.