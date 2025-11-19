БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ВКС реши: Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу Благомир Коцев

Тихомир Игнатов
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
вкс реши окръжният съд варна гледа делото благомир коцев
Снимка: БГНЕС/Архив
Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу Благомир Коцев и останалите четирима подсъдими за престъпен сговор, поискани подкупи и за принуда. Това реши Върховният касационен съд, който беше сезиран от Софийския градски съд къде да се гледа делото. Всички петима подсъдими са от Варна, а 25 от общо 28-те свидетели също са от Варна.

Благомир Коцев е обвинен, че в периода от юли 2024 г. до края на май 2025 г. на територията на Варна и София "се е сговорил с двама общински съветници, съсобственик на търговско дружество и депутат да вършат в страната подкупи и принуда" с цел имотна облага.Коцев е участвал в три деяния. Поискал близо 370 хил. лева. В обвинителния акт са описани няколко случая на корупция.

