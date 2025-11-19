БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев

Тихомир Игнатов
У нас
Софийският градски съд прекрати съдебното производство срещу Благомир Коцев и др. и изпрати делото на Върховния касационен съд за разглеждане за наличието на основания за изпращане на делото на друг, еднакъв по степен съд.

Разпореждането не подлежи на обжалване и протест.

Цялото решение на съда може да се види ТУК.

По-рано днес със заповед на кмета на Варна Благомир Коцев е разпоредено до 5 декември функциите кмет на Община Варна да изпълнява заместник-кметът Снежана Апостолова.

#делото срещу Благомир Коцев # Благомир Коцев #ВКС #СГС

