Масирана руска атака в Украйна - десетки загинали и ранени

Тази нощ Украйна преживя една от най-тежките руски атаки. Срещу страната са били изстреляни 470 дрона и 48 ракети. 25 души загинаха, над 70 бяха ранени, сред които и деца.

Руските удари поразиха многоетажен жилищен блок в Тернопол, в западна Украйна. Сградата са сериозно повредена и службите работят по издирване на хора, които може да са затрупани под руините.

Експлозии са проехтели и в Лвов, където е било прекъснато електрозахранването, но няма съобщения за жертви.

Масираната руска атака стана причина за вдигането на румънски и съюзнически изтребители от Румъния след сигнал за дрон навлязъл на 8 км в румънското въздушно пространство през Молдова. Отломки обаче не са били открити. Полша също вдигна изтребители заради атаките и затвори временно летищата в Жешов и Люблин в югоизточната част на страната.