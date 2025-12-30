БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Как и в каква валута ще плащаме за такси в новогодишната...
Чете се за: 03:05 мин.
Без теглене от банкомат и плащане на ПОС терминал - вижте...
Чете се за: 00:57 мин.
Внимание - грип: Как да се предпазим?
Чете се за: 04:15 мин.
Времето през януари: От -18 до 15 градуса
Чете се за: 04:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Автобус се вряза в жилищна сграда в Стокхолм, има ранени

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Запази
Слушай новината

Автобус се удари в жилищна сграда в столицата на Швеция Стокхолм. В инцидента са ранени 10 души, от които един е в сериозно състояние, предаде Франс прес, като се позова на местната полиция.

В автобуса е имало 17 пътници в момента на инцидента, станал в квартала Лилехолмен. Пострадалите са все пътници.

Засега причините за катастрофата са неизвестни.

Трима души загинаха на 14 ноември в Стокхолм, когато автобус се удари в пътници на автобусна спирка. Тогава на шофьора му призляло.

Срещу него не е започнало никакво съдебно преследване.

#удар #жилищна сграда #жертви #автобус

Последвайте ни

ТОП 24

Двама души загинаха при тежка катастрофа, Проходът на Републиката е затворен за движение
1
Двама души загинаха при тежка катастрофа, Проходът на Републиката е...
Труп на жена е открит в столичния квартал „Надежда 1“
2
Труп на жена е открит в столичния квартал „Надежда 1“
Двама са задържани след въоръжения обир в "Красно село"
3
Двама са задържани след въоръжения обир в "Красно село"
"Климатът - горещата истина": Учени изследват родопския силивряк заради неговата сухоустойчивост
4
"Климатът - горещата истина": Учени изследват родопския...
Блокадата по границата с Гърция: Очаква се затруднение при пътуванията в следващите дни
5
Блокадата по границата с Гърция: Очаква се затруднение при...
Спортни новини 29.12.2025 г., 20:50 ч.
6
Спортни новини 29.12.2025 г., 20:50 ч.

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
3
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
4
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
5
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
Семейството, за което говорят всички: Владо и Мая Николови
6
Семейството, за което говорят всички: Владо и Мая Николови

Още от: Европа

След 400 години служба - датските пощи изпратиха последното си писмо
След 400 години служба - датските пощи изпратиха последното си писмо
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
Чете се за: 03:22 мин.
Взривове в Украйна и остър тон между Москва, Киев и Вашингтон Взривове в Украйна и остър тон между Москва, Киев и Вашингтон
Чете се за: 04:15 мин.
Без епистоларна кореспонденция в Дания - доставката на писма се поема от частна компания Без епистоларна кореспонденция в Дания - доставката на писма се поема от частна компания
Чете се за: 00:55 мин.
Кристин Лагард: Чакането за България е към края си Кристин Лагард: Чакането за България е към края си
Чете се за: 00:40 мин.
Войната в Украйна: Напрежение по оста Вашингтон - Киев - Москва Войната в Украйна: Напрежение по оста Вашингтон - Киев - Москва
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Без теглене от банкомат и плащане на ПОС терминал - вижте кога
Без теглене от банкомат и плащане на ПОС терминал - вижте кога
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Моите въпроси за €: Важните дати на прага на еврозоната Моите въпроси за €: Важните дати на прага на еврозоната
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Внимание - грип: Как да се предпазим? Внимание - грип: Как да се предпазим?
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Как и в каква валута ще плащаме за такси в новогодишната нощ? Как и в каква валута ще плащаме за такси в новогодишната нощ?
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Без парно и топла вода в центъра на София - докога?
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
СГС удвои гаранцията на бившия директор на 138-о училище Александър...
Чете се за: 03:17 мин.
Сигурност и правосъдие
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Срещата Тръмп-Нетаняху: Топла прегръдка, комплименти и три въпроса,...
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ