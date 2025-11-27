БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна...
Чете се за: 02:00 мин.
Правителството оттегля проектобюджета
Чете се за: 02:57 мин.
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Измамник се опита да плати таксито си във Варна с фалшива банкнота от 20 евро

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петко Петков
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Запази

Какво трябва да знаем и как да разпознаем неистинските банкноти?

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Измамник се опита да плати таксито си във Варна с фалшива 20-еврова банкнота.

Мъжът е задържан. Какво обаче трябва да знаем и как да разпознаем неистинските банкноти?

От полицията обясниха, че въпросната фалшива банкнота не притежава нито един от характерните белези за истинска. На нея е било написано ясно на няколко места, че е фалшива. Въпреки това таксиметровият шофьор се е заблудил. Случаят е от 21 - 22 ноември.

„Лицето влиза в таксиметровия автомобил, казва посока за движение, обикаля няколко улици и се връща на същото място и му предлага банкнота от 20 евро, като му заявява, че няма други пари. Таксиметровият шофьор я взима, връща ресто, без да обърне внимание", обясни инспектор Милен Анестев - отдел "Икономическа полиция" в ОДМВР - Варна.

Полицията е установила лицето. Той е задържан многократно за подобни измами. Образувано е досъдебно производство.

От полицията призовават хората да бъдат внимателни за подобни измами.

Най-уязвима група от подобни измами са възрастните хора, казаха от полицията. Затова е добре да бъдат придружавани от роднини, ако отиват да сменят валута.

Вижте в прякото включване на Петко Петков.

Последвайте ни

ТОП 24

Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
1
Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има ранени полицаи (ВИДЕО)
2
Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има...
Ивайло Мирчев: При протест с 30 хиляди души се изпращат провокатори. Основното не са сблъсъците
3
Ивайло Мирчев: При протест с 30 хиляди души се изпращат...
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
4
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
Протест срещу реформата в паркирането в София
5
Протест срещу реформата в паркирането в София
Нощ на напрежение пред парламента: Ескалация, блокада и ранени полицаи
6
Нощ на напрежение пред парламента: Ескалация, блокада и ранени полицаи

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
4
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
5
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
6
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...

Още от: Регионални

Кола се вряза във витрината на аптека в Пловдив (СНИМКИ)
Кола се вряза във витрината на аптека в Пловдив (СНИМКИ)
Засилени проверки на рибата преди Никулден: Институциите следят произхода и качеството Засилени проверки на рибата преди Никулден: Институциите следят произхода и качеството
Чете се за: 01:47 мин.
След полунощ депутатите, останали в НС, напуснаха сградата След полунощ депутатите, останали в НС, напуснаха сградата
Чете се за: 01:02 мин.
Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има ранени полицаи (ВИДЕО) Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има ранени полицаи (ВИДЕО)
7297
Чете се за: 03:00 мин.
Борис Бонев: Бюджетът за транспорта в София е с дупка от 100 милиона лева Борис Бонев: Бюджетът за транспорта в София е с дупка от 100 милиона лева
Чете се за: 02:57 мин.
От 1 декември парламентът се отказва от паркинга на площад "Св. Александър Невски" От 1 декември парламентът се отказва от паркинга на площад "Св. Александър Невски"
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Правителството оттегля проектобюджета
Правителството оттегля проектобюджета
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Недекларирани цигулки задържаха митничарите на столичното летище Недекларирани цигулки задържаха митничарите на столичното летище
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна България НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна България
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Стотици без дом и хиляди в неизвестност след огнения ад в Хонконг Стотици без дом и хиляди в неизвестност след огнения ад в Хонконг
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Родителите на убития на пешеходна пътека Филип: Поредно заседание -...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
НА ЖИВО: Парламентът събра кворум от втория опит
Чете се за: 01:40 мин.
Политика
Окръжният съд във Варна решава дали да пусне от ареста Благомир Коцев
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ