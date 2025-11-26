БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Всеки четвърти пенсионер ще получи по 120 лева коледни...
Чете се за: 01:20 мин.
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова...
Чете се за: 00:42 мин.
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за...
Чете се за: 02:37 мин.
Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след...
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Измамиха таксиметров шофьор във Варна с фалшива 20-еврова банкнота

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Надежда Сутрева
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Запази

34-годишният извършител на престъплението е задържан за 24 часа

Измамиха таксиметров шофьор във Варна с фалшива 20-еврова банкнота
Снимка: МВР-Варна
Слушай новината

На 22 ноември в социалните мрежи е публикувано съобщение със снимки на мъж, свързани с фалшива 20-еврова банкнота в обращение.

След незабавни оперативно-издирвателни действия, служителите на отдел "Икономическа полиция" установили, че предишната вечер – на 21 ноември, при таксиметрова услуга клиент е платил с фалшива банкнота, а шофьорът впоследствие разбрал, че е измамен. Изяснена е самоличността на извършителя – 34-годишен мъж, многократно осъждан за идентични престъпления. В хода на разследването са иззети доказателства, пряко свързани с престъплението.

Установено е, че използваната еврова банкнота е т. нар. реквизитно копие, предлагано в онлайн магазини, като атрибут за музикални клипове, филми и събития. По левия му край е изписано "ONLY FOR MOTION PICTURE PURPOSES – COPY", а при преглед на холограмата, вместо символът на еврото се вижда надпис "COPY". Липсват и всички характерни защитни елементи на истинските парични средства.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство, като материалите са докладвани на прокуратурата. ОД на МВР–Варна продължава активната си превантивна кампания във връзка с очакваното въвеждане на еврото в Република България.

#фалшиви банкноти евро #ОДМВР-Варна #таксиметров шофьор #измама

Последвайте ни

ТОП 24

ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на фискалната рамка на ЕС
1
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на...
Украйна одобри план за мир с Русия
2
Украйна одобри план за мир с Русия
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и избрали гората
3
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и...
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила
4
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни...
Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че второкласният път е в добро състояние
5
Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че...
Скандални факти по делото за трагичната смърт на Сияна
6
Скандални факти по делото за трагичната смърт на Сияна

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
2
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Дъжд и сняг в неделя
3
Дъжд и сняг в неделя
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
4
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
5
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
6
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери

Още от: Криминално

Разбиха престъпна група за трафик на мигранти - каналджиите взимали до 15 000 евро на човек (СНИМКИ)
Разбиха престъпна група за трафик на мигранти - каналджиите взимали до 15 000 евро на човек (СНИМКИ)
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си - "Всичко приключи" Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си - "Всичко приключи"
7513
Чете се за: 02:40 мин.
Сбиване в дискотека в Монтана: Двама млади мъже са в болница Сбиване в дискотека в Монтана: Двама млади мъже са в болница
Чете се за: 02:45 мин.
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
19227
Чете се за: 01:42 мин.
Спецакция: Иззеха забранени лекарства и добавки от магазини в София Спецакция: Иззеха забранени лекарства и добавки от магазини в София
Чете се за: 00:42 мин.
Двама в ареста след опит за кражба на кола - докъде стигна разследването? Двама в ареста след опит за кражба на кола - докъде стигна разследването?
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партия "Величие"
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами...
Чете се за: 02:37 мин.
Сигурност и правосъдие
Всеки четвърти пенсионер ще получи по 120 лева коледни добавки Всеки четвърти пенсионер ще получи по 120 лева коледни добавки
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Спорове в НС: Бюджет 2026, концесията на тотото и "Лукойл" скараха управляващи и опозиция Спорове в НС: Бюджет 2026, концесията на тотото и "Лукойл" скараха управляващи и опозиция
Чете се за: 06:27 мин.
У нас
Тръмп за мирния план за Украйна: Няма краен срок, това е добра сделка и за двете страни Тръмп за мирния план за Украйна: Няма краен срок, това е добра сделка и за двете страни
Чете се за: 03:07 мин.
По света
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
"Отиват си хора, докога това безхаберие": Протестиращи...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Като на филм: Италианец се преструвал на покойната си майка
Чете се за: 00:45 мин.
По света
В очакване на Зимните олимпийски игри: В Гърция започна церемонията...
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ