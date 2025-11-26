Измамиха таксиметров шофьор във Варна с фалшива 20-еврова банкнота

На 22 ноември в социалните мрежи е публикувано съобщение със снимки на мъж, свързани с фалшива 20-еврова банкнота в обращение.

След незабавни оперативно-издирвателни действия, служителите на отдел "Икономическа полиция" установили, че предишната вечер – на 21 ноември, при таксиметрова услуга клиент е платил с фалшива банкнота, а шофьорът впоследствие разбрал, че е измамен. Изяснена е самоличността на извършителя – 34-годишен мъж, многократно осъждан за идентични престъпления. В хода на разследването са иззети доказателства, пряко свързани с престъплението.

Установено е, че използваната еврова банкнота е т. нар. реквизитно копие, предлагано в онлайн магазини, като атрибут за музикални клипове, филми и събития. По левия му край е изписано "ONLY FOR MOTION PICTURE PURPOSES – COPY", а при преглед на холограмата, вместо символът на еврото се вижда надпис "COPY". Липсват и всички характерни защитни елементи на истинските парични средства.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство, като материалите са докладвани на прокуратурата. ОД на МВР–Варна продължава активната си превантивна кампания във връзка с очакваното въвеждане на еврото в Република България.