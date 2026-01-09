Разбиха мрежа за наркоразпространение в Горна Оряховица

Полицията разби мрежа за наркоразпространение в Горна Оряховица. На 7 срещу 8 януари униформени проверили 41-годишен мъж. При появата на екипа той хвърлил на земята плик, в който имало вещество, което реагирало на амфетамин при полевия тест, съобщават от Областната дирекция на МВР.

По-късно разследващите установили, че той е купил наркотика от двама младежи на 18 и 20 години, които били задържани в местен клуб.

В обитавано от тях жилище са намерени и иззети таблетки, реагиращи на амфетамин и растителна маса, реагираща на марихуана.

В близост до стадиона в Г. Оряховица е открит тайник, в който е била оставена «стока», предназначена за друг клиент. В хода на разследването е установено, че двамата – 18 и 20-годишните от октомври миналата година са изградили мрежа за разпространение на наркотични вещества в Г. Оряховица и Лясковец.

Установени са над 25 души, които купували от тях. В хода на проведената операция са иззети общо 50 грама екстази, 10 грама марихуана, 5 грама амфетамин и мобилни телефони, имащи отношение към престъпната им дейност.

Вчера материалите по случая са докладвани в прокуратурата, след което двамата разпространители и двама от клиентите им са привлечени в качеството на обвиняеми. Наложена им е мярка за неотклонение «подписка».

Работата по документиране на престъпната им дейност продължава под наблюдението на Окръжна прокуратура.