БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Кола се вряза във витрината на аптека в Пловдив (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Запази

Инцидентът е станал късно снощи

Слушай новината

Инцидент от снощи в Пловдив, за щастие без пострадали – около 22 часа автомобил излязъл от пътното платно в централната част на града и се врязъл във витрината на аптека на кръстовището на улиците „Богомил“ и „Родопи“.

Заради късния час в аптеката не е имало хора, както и на тротоара отпред.

Колата е преминала през тротоара, счупила е антипаркинг колче и се е врязала във витрината на аптеката. Предполага се, че друг автомобил е отнел предимството на колата, след което е последвал сблъсъкът в сградата.

Тази сутрин мястото вече е разчистено, а стъклото на аптеката уплътнено. Хората живеещи и работещи в района споделят, че кръстовището е много опасно и стават чести инциденти.

В близост има училище и детска градина, затова от години настояват да бъде поставен пешеходен светофар.

От полицията все още отказват коментар.

#катастрофа #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
1
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
2
Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има ранени полицаи (ВИДЕО)
3
Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има...
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партия "Величие"
4
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами...
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
5
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
Протест срещу реформата в паркирането в София
6
Протест срещу реформата в паркирането в София

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
3
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
4
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
6
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...

Още от: Регионални

Засилени проверки на рибата преди Никулден: Институциите следят произхода и качеството
Засилени проверки на рибата преди Никулден: Институциите следят произхода и качеството
Опит за плащане с фалшиво евро във Варна Опит за плащане с фалшиво евро във Варна
Чете се за: 01:32 мин.
След полунощ депутатите, останали в НС, напуснаха сградата След полунощ депутатите, останали в НС, напуснаха сградата
Чете се за: 01:02 мин.
Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има ранени полицаи (ВИДЕО) Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има ранени полицаи (ВИДЕО)
6465
Чете се за: 03:00 мин.
Борис Бонев: Бюджетът за транспорта в София е с дупка от 100 милиона лева Борис Бонев: Бюджетът за транспорта в София е с дупка от 100 милиона лева
Чете се за: 02:57 мин.
От 1 декември парламентът се отказва от паркинга на площад "Св. Александър Невски" От 1 декември парламентът се отказва от паркинга на площад "Св. Александър Невски"
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Нощ на напрежение пред парламента: Ескалация, блокада и ранени полицаи
Нощ на напрежение пред парламента: Ескалация, блокада и ранени полицаи
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
НА ЖИВО: Парламентът не успя да събере кворум при първия опит за регистрация НА ЖИВО: Парламентът не успя да събере кворум при първия опит за регистрация
Чете се за: 01:17 мин.
Политика
Ивелин Михайлов: Задържан е счетоводителят ми Ивелин Михайлов: Задържан е счетоводителят ми
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Радостин Василев: За всички е ясно, че Ивелин Михайлов е мошеник Радостин Василев: За всички е ясно, че Ивелин Михайлов е мошеник
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Окръжният съд във Варна решава дали да пусне от ареста Благомир Коцев
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
След нощ на напрежение: Районът около парламента осъмна спокоен
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Пожар в Хонг Конг: Най-малко 44 жертви
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Терористичен акт във Вашингтон: Двама души от Националната гвардия...
Чете се за: 00:42 мин.
САЩ и Канада
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ