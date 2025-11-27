Кола се вряза във витрината на аптека в Пловдив (СНИМКИ)

Инцидент от снощи в Пловдив, за щастие без пострадали – около 22 часа автомобил излязъл от пътното платно в централната част на града и се врязъл във витрината на аптека на кръстовището на улиците „Богомил“ и „Родопи“.

Заради късния час в аптеката не е имало хора, както и на тротоара отпред.

Колата е преминала през тротоара, счупила е антипаркинг колче и се е врязала във витрината на аптеката. Предполага се, че друг автомобил е отнел предимството на колата, след което е последвал сблъсъкът в сградата.

Тази сутрин мястото вече е разчистено, а стъклото на аптеката уплътнено. Хората живеещи и работещи в района споделят, че кръстовището е много опасно и стават чести инциденти.

В близост има училище и детска градина, затова от години настояват да бъде поставен пешеходен светофар.

От полицията все още отказват коментар.