БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Родителите на убития на пешеходна пътека Филип: Поредно заседание - поредна подигравка

Варсен Такворян от Варсен Такворян
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Запази

Докога, попитаха почернените родители

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес се очаква да се проведе 21-вото заседание по делото за смъртта на 14-годишния Филип Арсов, който беше прегазен на пешеходна пътека в центъра на София.

В този час започва и протест преди началото на заседанието.

Родителите на момчето отново поискаха възлагане на повторна експертиза, тъй като според тях досегашните експертизи "категорично не откриват обективната истина, а чрез всякакви манипулации се стремят да ги изкривят".

Смятам, че нашите искания няма да бъдат категорично чути, заяви бащата на Филип.

"За нас съдебният състав е решил какво ще прави. Той си е взел своите решения, решил е какво ще прави. Отхвърлят се всякакви наши искания. Смятаме, че няма нещо да се промени".

Николина Петкова, майката на Филип, каза, че днес очаква "да бъде поредната подигравка в съдебната зала".

Бил е поискан отвод на съдебния състав, както и повторна експертиза, но те не са били приети, заяви тя. На въпроса с какви мотиви, тя отговори, че такива няма.

"Следващият път. Следващият път. И така докога? Две години и няколко месеца от смъртта на детето ми. 21 заседание днес. Не знам докога ще продължи това нещо".

И не е въпросът с това дали ние с нашите искания бавим делото, всичко е по вина на съдебния състав, категорична беше тя.

Вижте повече в прякото включване на Варсен Такворян

#делото за Филип

Последвайте ни

ТОП 24

ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
1
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
2
Протест срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание
Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има ранени полицаи (ВИДЕО)
3
Протестът срещу Бюджет 2026 пред Народното събрание ескалира, има...
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партия "Величие"
4
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами...
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
5
Скандал по време на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание
Протест срещу реформата в паркирането в София
6
Протест срещу реформата в паркирането в София

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
3
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
4
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
6
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...

Още от: Сигурност и правосъдие

Окръжният съд във Варна решава дали да пусне от ареста Благомир Коцев
Окръжният съд във Варна решава дали да пусне от ареста Благомир Коцев
След спецоперацията на Антикорупционната комисия: Очакват се подробности по разследването срещу "Величие" След спецоперацията на Антикорупционната комисия: Очакват се подробности по разследването срещу "Величие"
Чете се за: 01:05 мин.
Спецоперация на Антикорупционната комисия - разследват имотни измами и пране на пари, свързани с "Величие" Спецоперация на Антикорупционната комисия - разследват имотни измами и пране на пари, свързани с "Величие"
Чете се за: 04:02 мин.
Съдът освободи от ареста Никола Барбутов Съдът освободи от ареста Никола Барбутов
Чете се за: 01:50 мин.
Сарафов разпореди проверка на работата на прокуратурата в Плевен по делото за смъртта на Сияна Сарафов разпореди проверка на работата на прокуратурата в Плевен по делото за смъртта на Сияна
Чете се за: 01:55 мин.
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партия "Величие" Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партия "Величие"
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

Нощ на напрежение пред парламента: Блокада, напрежение и ранени полицаи
Нощ на напрежение пред парламента: Блокада, напрежение и ранени...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
НА ЖИВО: Парламентът не успя да събере кворум при първия опит за регистрация НА ЖИВО: Парламентът не успя да събере кворум при първия опит за регистрация
Чете се за: 01:17 мин.
Политика
Ивелин Михайлов: Задържан е счетоводителят ми Ивелин Михайлов: Задържан е счетоводителят ми
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Радостин Василев: За всички е ясно, че Ивелин Михайлов е мошеник Радостин Василев: За всички е ясно, че Ивелин Михайлов е мошеник
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Окръжният съд във Варна решава дали да пусне от ареста Благомир Коцев
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
След нощ на напрежение: Районът около парламента осъмна спокойен
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Пожар в Хонг Конг: Най-малко 44 жертви
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Терористичен акт във Вашингтон: Двама души от Националната гвардия...
Чете се за: 00:42 мин.
САЩ и Канада
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ