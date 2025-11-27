Родителите на убития на пешеходна пътека Филип: Поредно заседание - поредна подигравка

Днес се очаква да се проведе 21-вото заседание по делото за смъртта на 14-годишния Филип Арсов, който беше прегазен на пешеходна пътека в центъра на София.

В този час започва и протест преди началото на заседанието.

Родителите на момчето отново поискаха възлагане на повторна експертиза, тъй като според тях досегашните експертизи "категорично не откриват обективната истина, а чрез всякакви манипулации се стремят да ги изкривят".

Смятам, че нашите искания няма да бъдат категорично чути, заяви бащата на Филип.

"За нас съдебният състав е решил какво ще прави. Той си е взел своите решения, решил е какво ще прави. Отхвърлят се всякакви наши искания. Смятаме, че няма нещо да се промени".

Николина Петкова, майката на Филип, каза, че днес очаква "да бъде поредната подигравка в съдебната зала".

Бил е поискан отвод на съдебния състав, както и повторна експертиза, но те не са били приети, заяви тя. На въпроса с какви мотиви, тя отговори, че такива няма.

"Следващият път. Следващият път. И така докога? Две години и няколко месеца от смъртта на детето ми. 21 заседание днес. Не знам докога ще продължи това нещо".

И не е въпросът с това дали ние с нашите искания бавим делото, всичко е по вина на съдебния състав, категорична беше тя.

