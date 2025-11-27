Добромир Димитров: Успяхме да пречупим Левски с характер и опит

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Отборът ни има изключителен характер и изграден манталитет за победа, добави българският разпределител на Лас Палмас.

добромир димитров успяхме пречупим левски характер опит
Българският разпределител на Лас Палмас Добромир Димитров влезе в игра като резерва в третия гейм, когато тимът му вече си бе осигурил участието в групите на Шампионската лига и помогна с две точки за успеха с 3:0.

Може би изглеждаше лесно, но не беше. Абсолютно всички мачове от квалификациите бяха много тежки и имаше сериозна подготовка. От последните няколко години това ми е една от най-сериозните предсезонни подготовки. Имаше резултати, но и много умора. Радвам се, че е изглеждало лесно, но не е, полагаме много труд. Отборът ни е изключително опитен, на определена възраст, но успяваме да си помагаме един на друг. Засега нещата вървят много добре. Успяваме да компенсираме когато има някакви затруднения. Надявам се на хубави мачове в Шампионската лига”, заяви бившият национал Димитров, който бе подкрепян от семейството си и малкото си дете от трибуните.

“Успяхме да пречупим Левски с характер и опит. Отборът ни има изключителен характер и изграден манталитет за победа, както виждам и в Левски през последните години. Единствено опитът на всички състезатели ни помага в тези моменти, защото се вижда, че дори при 24:21 отборът не спира и продължава да играе. Всеки един е готов да влезе във всеки един момент и да се раздаде на макс, защото всяка топка е важна. Това е и мотото на нашия треньор”, добави Димитров.

Той се надява, че Лас Палмас може да има успех в Шампионската лига, но тимът не си поставя цели и ще играе мач за мач.

Николай Желязков: Отборът е коренно различен от този през миналия сезон
Николай Желязков: Отборът е коренно различен от този през миналия сезон
В момента момчетата, които играха в последния гейм, са твърде...
Чете се за: 02:35 мин.
Левски приключи участието си в плейофите на Шампионската лига
Левски приключи участието си в плейофите на Шампионската лига
Срещата продължи около час и половина, а най-полезен играч бе...
Чете се за: 02:10 мин.
