Матей Казийски отбеляза 26 точки при първия успех на Халкбанк Анкара в Шампионска лига

Матей Казийски бе лидер за тима си Халкбанк Анкара при победата над Галатасарай с 3:2 (25:18, 25:19, 18:25, 35:37, 18:16) в Шампионската лига. Мачът продължи повече от два часа и половина и това бе първи успех на тима от турската столица в груповата фаза на най-силния турнир през този сезон. Особено драматичен бе четвъртият гейм, който завърши с успех на Галатасарай с 37:35.

В първия кръг Халкбанк Анкара загуби от Богданка Люблин с капитана на националния отбор Алекс Грозданов с 0:3 при гостуването си.

Казийски завърши с 26 точки - 24 от атака при 55% успеваемост и две успешни блокади. Българският ветеран, който започна сезона в Локомотив Авиа, имаше и 77% позитивно посрещане. С по-голям актив от него за тима на треньора Радостин Стойчев завърши само диагоналът Йоанди Леал Идалго, който реализира 29 в драматичния мач. Другият българин в Халбанк - Цветан Соколов, не взе участие в мача. Френският национал Жан Патри отбеляза 23 за Галатасарай.