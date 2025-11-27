Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна Благомир Коцев от ареста

Варненският окръжен съд освободи кмета на Варна Благомир Коцев под парична гаранция от 200 хиляди лева. Той беше задържан на 8 юли с обвинение за корупция.

В началото на седмицата Коцев беше преместен от София във Варненския затвор, след като Върховният касационен съд реши делото срещу него и другите четирима обвиняеми да се гледа във Варна, а не от Софийския градски съд.

Благомир Коцев е подсъдим за участие в престъпен сговор, поискани подкупи и принуда с цел имотна облага.